В этом году Венецианский фестиваль состоится с 1 по 11 сентября. Известно, что откроет его новый фильм двукратного лауреата премии Оскар Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas).

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В состав жюри вошла Хлои Чжао, получившая Оскар 2021 как Лучший режиссер за фильм "Земля кочевников".

Также в состав жюри вошли:

Актрисы:

Вирджиния Эфира ("Искушение");

Синтия Эриво ("Аутсайдер");

Сара Гадон ("Опасный метод").

Режиссеры:

Александр Нанау ("Коллектив");

Саверио Констанцо ("Голодные сердца").

Жюри 78 Венецианского фестиваля присудит такие официальные призы художественных фильмов конкурса:

"Золотой лев";

"Гран-при жюри";

"Серебряный лев";

"Кубок Вольпи";

"Специальный приз жюри";

"Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы".

Программу Венецианского кинофестиваля объявят 26 июля.