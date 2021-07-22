Цьогоріч Венеційський фестиваль відбудеться з 1 по 11 вересня. Відомо, що відкриє його новий фільм дворазового лауреата премії Оскар Педро Альмодовара "Паралельні матері" (Madres paralelas).

До теми "Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус відкриють Венеційський кінофестиваль

До складу журі увійшла Хлої Чжао, яка отримала Оскар 2021 як найкращий режисер за фільм "Земля кочівників".

Також до складу журі увійшли:

Актриси:

  • Вірджинія Ефіра ("Спокуса");
  • Синтія Еріво ("Аутсайдер");
  • Сара Гадон ("Небезпечний метод").

Режисери:

  • Олександр Нанау ("Колектив");
  • Саверіо Констанцо ("Голодні серця").

Журі 78 Венеційського фестивалю присудить такі офіційні призи художніх фільмів конкурсу:

  • "Золотий лев";
  • "Гран-прі журі";
  • "Срібний лев";
  • "Кубок Вольпі";
  • "Спеціальний приз журі";
  • "Приз імені Марчелло Мастрояні для найкращого нового актора або актриси".

Програму Венеційського кінофестивалю оголосять 26 липня.