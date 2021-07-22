Цьогоріч Венеційський фестиваль відбудеться з 1 по 11 вересня. Відомо, що відкриє його новий фільм дворазового лауреата премії Оскар Педро Альмодовара "Паралельні матері" (Madres paralelas).
До теми "Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус відкриють Венеційський кінофестиваль
До складу журі увійшла Хлої Чжао, яка отримала Оскар 2021 як найкращий режисер за фільм "Земля кочівників".
Також до складу журі увійшли:
Актриси:
- Вірджинія Ефіра ("Спокуса");
- Синтія Еріво ("Аутсайдер");
- Сара Гадон ("Небезпечний метод").
Режисери:
- Олександр Нанау ("Колектив");
- Саверіо Констанцо ("Голодні серця").
Журі 78 Венеційського фестивалю присудить такі офіційні призи художніх фільмів конкурсу:
- "Золотий лев";
- "Гран-прі журі";
- "Срібний лев";
- "Кубок Вольпі";
- "Спеціальний приз журі";
- "Приз імені Марчелло Мастрояні для найкращого нового актора або актриси".
Програму Венеційського кінофестивалю оголосять 26 липня.