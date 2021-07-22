Хлои Чжао стала членом жюри Венецианского фестиваля 2021

22 июля 2021 , 14:01
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Источник:

Variety

Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Чжун Хо.

В этом году Венецианский фестиваль состоится с 1 по 11 сентября. Известно, что откроет его новый фильм двукратного лауреата премии Оскар Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas).

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В состав жюри вошла Хлои Чжао, получившая Оскар 2021 как Лучший режиссер за фильм "Земля кочевников".

Также в состав жюри вошли:

Актрисы:

  • Вирджиния Эфира ("Искушение");
  • Синтия Эриво ("Аутсайдер");
  • Сара Гадон ("Опасный метод").

Режиссеры:

  • Александр Нанау ("Коллектив");
  • Саверио Констанцо ("Голодные сердца").

Жюри 78 Венецианского фестиваля присудит такие официальные призы художественных фильмов конкурса:

  • "Золотой лев";
  • "Гран-при жюри";
  • "Серебряный лев";
  • "Кубок Вольпи";
  • "Специальный приз жюри";
  • "Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы".

Программу Венецианского кинофестиваля объявят 26 июля.

 

Автор: Наталія Гулій