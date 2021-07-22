Хлои Чжао стала членом жюри Венецианского фестиваля 2021
22 июля 2021 , 14:01Читати новину українською
Источник:Variety
Венецианский кинофестиваль объявил состав жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Чжун Хо.
В этом году Венецианский фестиваль состоится с 1 по 11 сентября. Известно, что откроет его новый фильм двукратного лауреата премии Оскар Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas).
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В состав жюри вошла Хлои Чжао, получившая Оскар 2021 как Лучший режиссер за фильм "Земля кочевников".
Также в состав жюри вошли:
Актрисы:
- Вирджиния Эфира ("Искушение");
- Синтия Эриво ("Аутсайдер");
- Сара Гадон ("Опасный метод").
Режиссеры:
- Александр Нанау ("Коллектив");
- Саверио Констанцо ("Голодные сердца").
Жюри 78 Венецианского фестиваля присудит такие официальные призы художественных фильмов конкурса:
- "Золотой лев";
- "Гран-при жюри";
- "Серебряный лев";
- "Кубок Вольпи";
- "Специальный приз жюри";
- "Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы".
Программу Венецианского кинофестиваля объявят 26 июля.