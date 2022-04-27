Камбербэтч также сказал, что усилия людей по всей Великобритании, направленные на помощь беженцам, заставляют его "очень гордиться тем, что мы можем быть лучшими, делать то, что в наших силах".

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Бенедикт Камбербэтч ждет приезда украинской семьи в Великобританию

Сегодня в Лондоне, на продвижении фильма о Докторе Стрэндже актер был одет в синий и желтый цвета украинского флага. Он рассказал, когда он ожидал прибытия украинских беженцев.

Они выбрались из Украины, я ежедневно слежу за их продвижением,

– объяснил Камбербэтч .

"К сожалению, они проходят курс лечения. Сказать что-то еще об этом было бы вторжением в их частную жизнь, особенно много о том, когда они придут и как с этим справляются, коснулось бы моей. Я хочу дать им некоторую стабильность после беспорядка, которые они пережили. И это в моем доме", – поделился он.

Звезда также сообщила, что помогает другим людям, чьи близкие бегут из Украины, оплачивая их жилье в Великобритании.

Я пытался помочь другим украинским семьям массово разместить их, они хотят сделать это, но это очень дорого. Итак, я пытаюсь помочь финансово,

– сказал он.

Актер также говорит, что, хотя практическая помощь, которую предлагают люди в Великобритании, прекрасна, еще многое предстоит сделать.

"Я работаю через замечательную благотворительную организацию под названием "Беженцы на дому", которая является отличным выходом к правительственной схеме, а также предлагает дальнейшую широкую поддержку, необходимую для психологической травмы, от которой страдают эти люди", – сказал Камбербэтч.

В это утро на красной дорожке на Трафальгарской площади к Камберб э тчу присоединились его коллеги из фильма "Доктор Стрэндж" Элизабет Олсен и Бенедикт Вонг, а также режиссер фильма Сэм Рэйми.

Последний фильм франшизы Marvel выходит в кинотеатрах 5 мая. В Украине, к сожалению, мы пока сможем его увидеть.