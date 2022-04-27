Камбербетч також сказав, що зусилля людей по всій Великій Британії, які спрямовані на допомогу біженцям, змушують його "дуже пишатися тим, що ми можемо бути найкращими, робити те, що в наших силах".

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Бенедикт Камбербетч чекає на приїзд української сім'ї до Великої Британії

Сьогодні у Лондоні, на просуванні фільму про Доктора Стренджа актор був одягнений у синій та жовтий кольори українського прапора. Він розповів, коли він очікував прибуття українських біженців.

Вони вибралися з України, я щодня стежу за їх просуванням,

– пояснив Камбербетч.

"На жаль, вони проходять курс лікування. Сказати щось ще про це було б вторгненням у їхнє приватне життя, а надто багато про те, коли вони прийдуть і як із цим справляються, торкнулося б мого. Я хочу дати їм деяку стабільність після заворушення, які вони пережили. І це в моєму домі", – поділився він.

Зірка також повідомила, що допомагає іншим людям, чиї близькі тікають з України, оплачуючи їхнє житло у Великій Британії.

Я намагався допомогти іншим українським сім'ям, масово розмістити їх, вони хочуть зробити це, але це дуже дорого. Отже, я намагаюся допомогти фінансово,

– сказав він.

Актор також каже, що, хоча практична допомога, яку пропонують люди у Великій Британії, чудова, ще багато чого треба зробити.

«Я працюю через чудову благодійну організацію під назвою "Біженці вдома", яка є чудовим виходом до урядової схеми, а також пропонує подальшу ширшу підтримку, необхідну для психологічної травми, від якої страждають ці люди", – сказав Камбербетч.

Цього ранку на червоній доріжці на Трафальгарській площі до Камбербетча приєдналися його колеги з фільму "Доктор Стрендж" Елізабет Олсен та Бенедикт Вонг, а також режисер фільму Сем Реймі.

Останній фільм франшизи Marvel виходить у кінотеатрах 5 травня. В Україні, на жаль, ми поки зможемо його побачити.



Бенедикт Вонг, ​Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен та Сем Реймі / Фото Getty Images