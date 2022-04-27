Сразу после полномасштабного вторжения России Микки Рурк поддержал украинцев. Актер не может сидеть сложа руки и считает, что мир должен действовать более решительно и помогать Украине немедленно.

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Микки Рурк снова призвал мир вооружить Украину

Он уже призвал США и НАТО обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией. Теперь обращается в Германию, чтобы страна предоставила Украине вооружение.

В своем инстаграме актер опубликовал сообщение, к которому прикрепил фотографию с украинским флагом.

Всю Украину уничтожают, режут и убивают. Соединенные Штаты и наши союзники посылают этим храбрым украинским людям и их солдатам все оборудование и всю артиллерию так быстро, как могут. Украина никогда не сдастся, они будут бороться до последнего человека,

– написал он.

"Поэтому я обращаюсь с настойчивой просьбой одного из наших ближайших союзников – Германии. Нам очень нужно, чтобы вы вмешались и ускорили поставки и предоставили всю артиллерию, которая нужна украинским бойцам, чтобы выжить", – дополнил Рурк.

Как сообщил актер, нет помилования ни старикам, ни детям. "Эта безбожная война должна закончиться как можно скорее. Давайте, Германия, ваша помощь нужна сейчас, а не завтра. С уважением, Микки", – подытожил Рурк.

Ранее Микки Рурк вместе со своим помощником из Николаева записал видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что молится о нас и выразил поддержку.