О "Плохой девочке" отзываются по-разному. Однако есть и те, кто заинтересовался фильмом и хочет посмотреть другие ленты этого жанра. 24 Канал собрал эротические фильмы, которые подогреют страсть в отношениях и понравятся, если вас заинтересовала "Плохая девочка".

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"Любовь по вызову"

Интимный фильм рассказывает о вдове, которая пытается открыться в сексуальном плане. На протяжении брака она была вынуждена смириться с предпочтениями ее мужа вплоть до его смерти. Теперь она хочет исправить ситуацию, наняв секс-работника.

"Любовь по вызову": смотрите трейлер онлайн

Если Роми знает, что именно ее возбуждает, то Нэнси познает интимность по-новому. Это уникальная история взросления женщины и ее путь к любви к себе, своему телу и ощущению собственной сексуальности.

"Претенденты"

Один из лучших фильмов 2024 года – это спортивная драма, вращающаяся вокруг любовного треугольника. Травмированная теннисная звезда, которая стала тренером, записывает своего мужа на турнир. Там ему придется столкнуться с бывшим знакомым своей жены.

"Претенденты": смотрите трейлер онлайн

Как и в "Плохой девочке", в фильме исследуют властные черты характера персонажей и соревновательный дух не только на теннисном корте, но и в спальне.

"С широко закрытыми глазами"

Этот эротический триллер с Николь Кидман в главной роли побил рекорд – он снимался 400 дней. В центре сюжета мужчина, который узнает, что его жена много лет назад задумывалась о романе на стороне. Это приводит к причудливым мыслям, из-за которых герой прибегает к сексуальным приключениям.

"С широко закрытыми глазами": смотрите трейлер онлайн

Персонажка Николь Кидман, подобно "Плохой девочке", так же сексуально недовольна и рассуждает об измене. Но Роми все-таки закрутила роман несмотря на свой счастливый брак. Если "Плохая девочка" – это история жены, то "С широко закрытыми глазами" – история мужчины и его внутренней борьбы.