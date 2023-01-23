Худшие фильмы, актеры и режиссеры 2023 года: "Золотая малина" объявила номинантов
23 января 2023, 11:53Читати новину українською
Источник:GoldDerby
Антипремия "Золотая малина 2023" огласила список номинантов. Среди претендентов на звание худших оказались актеры Том Генкс, Пенелопа Круз и фильмы "Морбиус", "Блондинка".
Церемония награждения состоится 11 марта. Больше всего номинаций на антипремию получила лента с Аней де Армас "Блондинка".
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Номинанты антипремии "Золотая малина 2023"
Худший фильм
- "Блондинка";
- "Хорошего траура";
- "Морбиус";
- "Пиноккио";
- "Русалка и дочь короля".
Худший режиссер
- Джадд Апатоу – "Картофель";
- Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго траура";
- Эндрю Доминик – "Блондинка";
- Роберт Земекис – "Пиноккио";
- Даниэль Эспиноса – "Морбиус".
Худшая актриса
- Райан Кира Армстронг – "Воспламеняющаяся взглядом";
- Брайс Даллас Ховард – "Мир Юрского периода: Господство";
- Дайан Китон - "Мак и Рита";
- Алисия Сильверстоун – "Рекуин";
- Кайя Скоделарио – "Русалка и дочь короля".
Худший актер
- Машин Ган Келли – "Хорошего траура";
- Пит Дэвидсон – "Мармадюк";
- Джаред Лето – "Морбиус";
- Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин";
- Том Хэнкс – "Пиноккио".
Худший актер второго плана
- Пит Дэвидсон – "Доброго траура";
- Мод Сан – "Хорошего траура";
- Ксавьер Сэмюэль – "Блондинка";
- Эван Уильямс – "Блондинка";
- Том Хэнкс – "Элвис".
Худшая актриса второго плана
- Адриа Архона – "Морбиус";
- Лоррейн Бракко – "Пиноккио";
- Пенелопа Крус – "Код 355";
- Фань Бинбин – "Русалка и дочь короля";
- Мира Сорвино – "Ламборгини: человек легенда".
Худший сценарий
- "Блондинка";
- "Хорошего траура";
- "Мир Юрского периода: Господство";
- "Морбиус";
- "Пиноккио".
Худший римейк, сиквел или рип-офф
- "Блондинка";
- "Воспламеняющийся взглядом";
- "Мир Юрского периода: Господство";
- "Пиноккио";
- "365 дней" – оба сиквела.