Кино 24 собрал те ленты, которые получили крайне низкие оценки от кинокритиков и проваливались в прокате. Фильмы из подборки относятся к списку 100 худших кинокартин по версии Rotten Tomatoes.

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"Баллистик: Экс против Сивер" (2002)

Лента рассказывает о двух лучших секретных агентах, которые всегда сталкиваются в противостоянии. Но вдруг им нужно стать по одну сторону и объединиться, чтобы победить мощного врага.

Игра Антонио Бандераса не смогла улучшить фильм, который критики называют удивительно бездарным. В нем нет ни экшена, ни юмора, ни особого стиля или какой-то изюминки.

"Баллистик: Экс против Сивер": смотрите трейлер онлайн

"Один пропущенный звонок" (2008)

Это римейк японской ленты 2003 года с таким же названием. Фильм ужасов о сверхъестественных событиях рассказывает о телефоне-убийце. Несколько человек одновременно получают голосовые сообщения о том, как, когда и где они погибнут.

Эта картина считается одной из худших среди своего жанра. Речь идет не только о плохом сюжете, отсутствие интриги и однообразие, но и плагиат деталей из многих других культовых фильмов ужасов.

"Один пропущенный звонок": смотрите трейлер онлайн

"Оставленные" (2014)

Апокалиптический триллер с Николасом Кейджем в главной роли рассказывает о том, что произошло на Земле с началом конца света. Румынский политик решает стать генсеком ООН и обещает восстановить мир между всеми народами. На самом деле этот человек оказывается Антихристом.

Лента оказалась скучной несмотря на таинственный старт и потенциалы. К тому же она испортила фильмографию оскароносного Николаса Кейджа.

"Оставленные": смотрите трейлер онлайн

"Тысяча слов" (2012)

Американская комедия рассказывает зрителю о книжном агенте, который может заболтать любого. Вдруг он становится владельцем дерева Бодхи. Каждое слово агента – это листья, падающие со священного дерева. Последний листок будет означать его смерть.

Исполнитель главной роли Эдди Мерфи – талантливый и уважаемый актер в жанре комедии. По мнению критиков, выбрать его для такого фильма было ужасной ошибкой. Ведь его самая большая ценность в голосе, поэтому Мерфи просто не смог проявить себя.

"Тысяча слов": смотрите трейлер онлайн

"Кодекс Готти" (2018)

Джон Траволта – один из лучших актеров всех времен, но и в его фильмографии есть пятна. Например, фильм "Готти", который рассказывает историю Джона Готти. Это известный мафиози, которого приняли в преступную семью Гамбино. Он избавился от босса и стал главой семьи. Жена просит Готти не привлекать детей к его "профессии", но он нарушает обещание.

Сравнивая фильм с "Крестным отцом", критики высказываются о "Готти" как об абсолютной противоположности. Неправильные решения по созданию ленты, ужасный сценарий – именно поэтому лента попала в антирейтинг.

"Кодекс Готти": смотрите трейлер онлайн

В то же время стоит помнить, что все фильмы, которые попадают в антирейтинги, определенным образом полезны для киноиндустрии. Ведь учат и буквально показывают: так делать не надо.