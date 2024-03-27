Кіно 24 зібрав ті стрічки, які отримали вкрай низькі оцінки від кінокритиків та провалювалися у прокаті. Фільми з добірки належать до списку 100 найгірших кінокартин за версією Rotten Tomatoes.

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"Балістик: Екс проти Сівер" (2002)

Стрічка розповідає про двох найкращих секретних агентів, які завжди стикаються у протистоянні. Та раптом їм потрібно стати по один бік та об'єднатися, щоб перемогти потужного ворога.

Гра Антоніо Бандераса не змогла покращити фільм, який критики називають напрочуд бездарним. У ньому немає ні екшену, ні гумору, ні особливого стилю чи якоїсь родзинки.

"Балістик: Екс проти Сівер": дивіться трейлер онлайн

"Один пропущений дзвінок" (2008)

Це римейк японської стрічки 2003 року з такою самою назвою. Фільм жахів про надприродні події розповідає про телефон-вбивцю. Кілька людей одночасно отримують голосові повідомлення про те, як, коли і де вони загинуть.

Ця картина вважається однією з найгірших серед свого жанру. Мова йде не тільки про поганий сюжет, відсутність інтриги та одноманітність, але й плагіат деталей з багатьох інших культових фільмів жахів.

"Один пропущений дзвінок": дивіться трейлер онлайн

"Залишені" (2014)

Апокаліптичний трилер з Ніколасом Кейджем у головній ролі розповідає про те, що сталося на Землі з початком кінця світу. Румунський політик вирішує стати генсеком ООН та обіцяє відновити мир між усіма народами. Насправді цей чоловік виявляється Антихристом.

Стрічка виявилася нудною попри таємничий старт та потенціали. До того ж вона зіпсувала фільмографію оскароносного Ніколаса Кейджа.

"Залишені": дивіться трейлер онлайн

"Тисяча слів" (2012)

Американська комедія розказує глядачеві про книжкового агента, який може забалакати будь-кого. Раптом він стає власником дерева Бодхі. Кожне слово агента – це листя, що падає зі священного дерева. Останній листок означатиме його смерть.

Виконавець головної ролі Едді Мерфі – талановитий і шанований актор у жанрі комедії. На думку критиків, обрати його для такого фільму було жахливою помилкою. Адже його найбільша цінність у голосі, тож Мерфі просто не зміг проявити себе.

"Тисяча слів": дивіться трейлер онлайн

"Кодекс Готті" (2018)

Джон Траволта – один з найкращих акторів всіх часів, але й у його фільмографії є плями. Як-от, фільм "Готті", який розповідає історію Джона Готті. Це відомий мафіозі, якого прийняли у злочинну сім'ю Гамбіно. Він позбувся боса і став головою родини. Дружина просить Готті не залучати дітей до його "професії", але він порушує обіцянку.

Порівнюючи фільм з "Хрещеним батьком", критики висловлюються про "Готті" як про абсолютну протилежність. Неправильні рішення щодо створення стрічки, жахливий сценарій – саме тому стрічка потрапила в антирейтинг.

"Кодекс Готті": дивіться трейлер онлайн

Водночас варто пам'ятати, що всі фільми, які потрапляють в антирейтинги, певним чином корисні для кіноіндустрії. Адже навчають і буквально показують: так робити не треба.