От рекордных оценок до критики: как зрители реагируют на первые эпизоды 3 сезона "И просто так"
- Премьера третьего сезона "И просто так..." получила рекордные 78% на Rotten Tomatoes, но зрители оценили его на 28%.
- Сериал продолжает историю Кэрри Брэдшоу и других героинь и получил первые отзывы.
- Зрители критикуют сериал за непродуманные сюжеты и неинтересных персонажей.
Сериал "И просто так", являющийся сиквелом легендарного "Секса в большом городе" вызвал множество обсуждений. Недавно состоялась премьера третьего сезона, поэтому критики и зрители делятся первыми отзывами, и не всегда они положительные.
Кино 24 расскажет о том, как в сети реагируют на первые эпизоды сериала "И просто так". Сейчас на Max вышли две серии.
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Новые эпизоды продолжают историю Кэрри Брэдшоу. На Rotten Tomatoes сериал получил рекордную оценку от критиков – 78%. Таким образом, 3 сезон пока имеет самый высокий рейтинг по сравнению с другими (у первого – 48%, а второго – 63%).
В "И просто так" немало положительных отзывов за атмосферу сериала, стильные образы и возвращение персонажам их оригинальных черт.
Наконец стряхнув с себя ржавчину и начав вести себя соответственно своему возрасту, "И просто так" комфортно чувствует себя в собственной шкуре в этом значительно улучшенном третьем сезоне,
– утверждает консенсус критиков.
- "Шутки смешные, персонажи чувствуют себя так, будто они вернулись к своим старым версиям, а остальные второстепенные персонажи являются положительным дополнением к шоу";
- "Сейчас, в третьем сезоне, шоу нашло совсем другую тему: оптимизм...";
- "Ничто не заставит меня разлюбить удивительный водоворот дразнящих глупостей, которым является этот сериал";
- "Этот сезон чувствуется свежим. Словно возвращение к тому, что мы любим в "Сексе в большом городе"";
- "Я с восторгом смотрю 3-й сезон, и это отличное начало. Это шоу становится каждый раз сильнее. Прошло почти 30 лет с тех пор, как эти персонажи вошли в нашу жизнь, а их истории становятся все интереснее".
Но зрители не так положительно воспринимают сериал – они поставили ему оценку лишь в 28%. Шоу критикуют за непродуманные сюжетные линии, слишком растянутую историю, неинтересных персонажей, неудачные попытки заменить Саманту и непонятные детали.
- "Если бы кто-то сказал мне, что "И просто так" написал ИИ, я бы ему поверила";
- "Он все равно разочаровывает";
- "Третий сезон еще больше погружается в фантазии, где нет запала и искры оригинального сериала";
- "Все кончено. Все, что осталось от "Секса в большом городе" – это сухая, гнилая шелуха, которая когда-то принадлежала Кэрри, Миранде и Шарлотте. Ничего не осталось. Это следует похоронить и жить дальше";
- "Становится только хуже. Сюжеты тупые и скучные. Актерская игра неяркая и, опять же, никак не напоминает персонажей сериала. Выбор стиля непонятен. Декорации и освещение делают все фальшивым. Сверхроскошный образ жизни этих персонажей не является интересным. Это не похоже на Нью-Йорк, нет энергии ни в одной сцене".
Важно отметить, что по состоянию на 10 июня вышло только 2 эпизода. Финальная серия выйдет 12 августа – только тогда можно будет составить настоящее мнение о 3 сезоне.
Что известно о сериале "И просто так...
События сиквела "Секса в большом городе" разворачиваются через 20 лет. В сериале появляется только три героини: Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (без Саманты Джонс).
В конце второго сезона Кэрри отказалась от своей квартиры и переехала в новое место. Миранда получила новую работу, а Шарлотта вернулась к работе, ведь ее дети выросли.
У третьем сезоне зрителей ждут встречи Керри с Эйданом, новый опыт Миранды, которая пытается разобраться с жизнью, и приключения детей Шарлотты.