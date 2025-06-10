Кіно 24 розповість про те, як у мережі реагують на перші епізоди серіалу "І просто так...". Наразі на Max вийшли дві серії.

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Нові епізоди продовжують історію Керрі Бредшоу. На Rotten Tomatoes серіал отримав рекордну оцінку від критиків – 78%. Таким чином, 3 сезон наразі має найвищий рейтинг у порівнянні з іншими (у першого – 48%, а другого – 63%).

В "І просто так..." чимало позитивних відгуків за атмосферу серіалу, стильні образи та повернення персонажам їхніх оригінальних рис.

Нарешті струсивши з себе іржу і почавши поводитися відповідно до свого віку, "І просто так…" комфортно почувається у власній шкурі в цьому значно покращеному третьому сезоні,

– стверджує консенсус критиків.

"Жарти смішні, персонажі відчувають себе так, ніби вони повернулися до своїх старих версій, а решта другорядних персонажів є позитивним доповненням до шоу";

"Зараз, у третьому сезоні, шоу знайшло зовсім іншу тему: оптимізм...";

"Ніщо не змусить мене розлюбити дивовижний вир дражливих дурощів, яким є цей серіал";

"Цей сезон відчувається свіжим. Немов повернення до того, що ми любимо у "Сексі й місті"";

"Я з захватом дивлюсь 3-й сезон, і це чудовий початок. Це шоу стає щоразу сильнішим. Минуло майже 30 років відтоді, як ці персонажі увійшли в наше життя, а їхні історії стають дедалі цікавішими".

Та глядачі не так позитивно сприймають серіал – вони поставили йому оцінку лише у 28%. Шоу критикують за непродумані сюжетні лінії, занадто розтягнену історію, нецікавих персонажів, невдалі спроби замінити Саманту та незрозумілі деталі.

"Якби хтось сказав мені, що "І просто так..." написав ШІ, я б йому повірила";

"Він все одно розчаровує";

"Третій сезон ще більше занурюється в фантазії, де немає запалу й іскри оригінального серіалу";

"Усе скінчено. Все, що залишилося від "Сексу й міста" – це сухе, гниле лушпиння, яке колись належало Керрі, Міранді та Шарлотті. Нічого не залишилося. Це слід поховати й жити далі";

"Стає тільки гірше. Сюжети тупі та нудні. Акторська гра неяскрава і, знову ж таки, ніяк не нагадує персонажів серіалу. Вибір стилю незрозумілий. Декорації та освітлення роблять все фальшивим. Надрозкішний спосіб життя цих персонажів не є цікавим. Це не схоже на Нью-Йорк, немає енергії в жодній сцені".

Важливо зауважити, що станом на 10 червня вийшло лише 2 епізоди. Фінальна серія вийде 12 серпня – лише тоді можна буде скласти справжню думку про 3 сезон.

Що відомо про серіал "І просто так...

Події сиквелу "Сексу й міста" розгортаються через 20 років. У серіалі з'являється лише три героїні: Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс та Шарлотта Йорк (без Саманти Джонс).

Наприкінці другого сезону Керрі відмовилась від своєї квартири та переїхала в нове місце. Міранда отримала нову роботу, а Шарлотта повернулась до роботи, адже її діти виросли.

У третьому сезоні глядачів чекають зустрічі Керрі з Ейданом, новий досвід Міранди, яка намагається розібратись з життям, та пригоди дітей Шарлотти.