"Любовники": что известно о фильме
Из-за своего тяжелого характера главный герой Симон вынужден бежать от привычной жизни и скрываться. После трех лет ожиданий Лиза выходит замуж за богатого и преуспевающего мужчину. Вместе с ним она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказывается, скрывается ее бывший возлюбленный. Об этом Кино 24 сообщила компания "Артхаус Трафик".
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Режиссерское кресло картины заняла Николь Гарсия, известная как режиссер и сценарист фильма "Иллюзия любви" с Марион Котияр, а также как актриса сериала "Люпен" от Netflix. Оператор – Кристоф Бокарн, также работавший над "Иллюзией любви" и картиной "Господин Никто" с Джаредом Лето.
Главные роли исполнили звезды французского кино:
- Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар"),
- Пьер Нине ("Обещание на рассвете", "Франц"),
- Бенуа Мажимель ("Мое прекрасное лето с Софи", "Пианистка").
Съемки проходили в Париже, в живописных локациях на экзотическом острове в Индийском океане и в Женеве.
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Мировая премьера картины состоялась в рамках официального конкурса Венецианского кинофестиваля в 2020 году. В Украине премьера фильма уже прошла на Одесском международном кинофестивале. Кроме того, картина будет демонстрироваться в крупных городах Украины в рамках программы фестиваля "Вечера французского кино" в феврале.
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