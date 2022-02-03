"Коханці": що відомо про фільм

Через свою важку вдачу головний герой Сімон змушений тікати зі звичного життя та переховуватись. Після трьох років очікувань Ліза виходить заміж за багатого та успішного чоловіка. Разом із ним вона вирушає на екзотичний острів в Індійському океані, де, як виявляється, переховується її колишній коханий. Про це Кіно 24 повідомила компанія "Артхаус Трафік".

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Режисерське крісло картини зайняла Ніколь Ґарсія, відома як режисерка та сценаристка фільму "Ілюзія кохання" з Маріон Котіяр, а також акторка серіалу "Люпен" від Netflix. Оператор – Крістоф Бокарн, який також працював над "Ілюзією кохання" та картиною "Пан Ніхто" із Джаредом Лето.

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Головні ролі виконали зірки французького кіно:

Стейсі Мартін ("Німфоманка", "Молодий Годар"),

П’єр Ніне ("Обіцянка на світанку", "Франц"),

Бенуа Мажимель ("Моє прекрасне літо з Софі", "Піаністка").

Зйомки відбувались у Парижі, у мальовничих локаціях та на екзотичному острові в Індійському океані та в Женеві.

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Світова прем’єра картини відбулася в межах офіційного конкурсу Венеційського кінофестивалю у 2020 році. В Україні прем’єра фільму вже відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі. Крім цього, картина демонструватиметься у великих містах України в межах програми фестивалю "Вечори французького кіно" в лютому.

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