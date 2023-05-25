Главную роль в сериале "Идол" сыграла Лили-Роуз Депп. Зрители, увидевшие первые две серии на фестивале, отметили чрезмерное количество необоснованной наготы и "графических" сцен секса.

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Сериал "Идол" с дочерью Деппа раскритиковали за чрезмерные откровенные сцены

Сериал HBO от The Weeknd и Сэма Левинсона удивил зрителей своим дебютом на Каннском кинофестивале 2023 года, поскольку телесериалы редко представляются на таких мероприятиях. Две первые серии были показаны в большом театре Люмьера.

"Идол" рассказывает историю Джоселин (Депп), "восходящего попидола", которая попадает в "сложные отношения" с "гуру самопомощи и лидером современного культа", а также менеджером ночного клуба под названием Теодрос (The Weeknd). Шоу описывается как "старшая, еще более стилизованная версия второго сезона сериала "Эйфория", еще одного проекта Левинсона для HBO.

Лили-Роуз Депп и другие актеры в сериале "Идол" / HBO

Один из обзоров от The Hollywood Reporter отмечает, что некоторые сцены вызывают споры, а большинство из них кажется немотивированными. Также говорится, что персонаж Лили-Роуз Депп часто появляется в кадре без одежды.

В рецензии Variety от Мэтта Доннелли и Зака Шарфа отмечается, что первые два эпизода сериала затрагивают сомнительные темы секса, хотя их и встретили положительно на Каннском фестивале. Отмечается, что "Идол" является сатирой на современную попкультуру, где хорошее равносильно плохому.

В обзоре Los Angeles Times говорится, что сериал имеет такую же тенденцию к "графическому" сексу, модной одежде и саморазрушению, как и "Эйфория".

Вопреки критике актерская игра Лили-Роуз Депп получила положительную оценку от критиков. Следует отметить, что ранее "Идол" описывали как "порно с пыткой", а бывшие члены съемочной группы утверждали, что сценарий неоднократно переписывался.

Сериал "Идол" выйдет 4 июня на стриминге Max (ранее HBO Max).

"Идол" 2023: смотрите трейлер