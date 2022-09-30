64-летний россиянин получил безумную популярность из-за главной роли в украинском фильме "Берегите женщин". Сначала он якобы заявил российским медиа, что будет совершать геноцид украинцев, но через день рассказал, что не собирается отправляться в армию.

Читайте также Сериалы октября 2022 года, которые не захочется поставить на паузу

Игорь Скляр будет воевать против Украины – это фейк

29 сентября путинист вроде бы заявил российским пропагандистам: "У нас загрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучения и вперед на баррикады", – сказал он.

К тому же в 2015 году он поддержал оккупацию украинских Донецкой и Луганской областей, куда неоднократно приезжал к оккупантам. Отметим, что путинист никогда не считал Украину независимым государством, а называл Новороссией.

Обновление: еще вечером 29 сентября актер опроверг идущую на фронт информацию. Он рассказал, что получил "какую-то ссылку, где 50 человек разных артистов от Шуры до Машкова", которые собираются воевать.

Мне 64, я вряд ли подпадаю, у меня военно-учетная специальность – "рядовой-кавалерист", а кавалерии как рода войск сейчас уже нет,

– заявил он.

По словам артиста, подхватили его шутку: "Звонили раз 30, никакие нервы уже не выдерживают, я отшучивался, мол, отправляют через три дня, а дальше эту ерунду подхватили. Звонки продолжаются, но я не собираюсь комментировать то, что написано на заборе. У меня есть дела и поважнее", – поделился он.

Кроме "Берегите женщин", актер снялся в таких советских фильмах, что снимались в Украине:

"Только в мюзик-холле";

"Подвиг Одессы";

"Узник замка Иф";

"Император".



Кадр из ленты "Берегите женщин" / Фото Кинориум

Недавно 27 сентября о желании воевать против непокоренного украинского народа заявил родной брат российского актера Антона Шагина и каскадер Стас Румянцев. Антон добровольно пошел в армию, а Стас явился с повесткой в ​​военкомате, чтобы пополнить "вторую армию мира".

Что известно о мобилизации в России

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Диктатор аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине. Известно, что первые мобилизованные попали на фронт войны в Украине. Кстати, без всякой подготовки.

Россияне негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации . Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны – уклоняющиеся пытаются убежать со скоростью света.