"Есть дела поважнее": актер Игорь Скляр опроверг информацию, что едет воевать против украинцев
Вчера, 29 августа, появилась информация, что Игорь Скляр, снявшийся в фильме "Берегите женщин" 1981 года, будет воевать против украинцев и через месяц отправится на передовую. Однако 64-летний актер опроверг информацию.
64-летний россиянин получил безумную популярность из-за главной роли в украинском фильме "Берегите женщин". Сначала он якобы заявил российским медиа, что будет совершать геноцид украинцев, но через день рассказал, что не собирается отправляться в армию.
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Игорь Скляр будет воевать против Украины – это фейк
29 сентября путинист вроде бы заявил российским пропагандистам: "У нас загрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучения и вперед на баррикады", – сказал он.
К тому же в 2015 году он поддержал оккупацию украинских Донецкой и Луганской областей, куда неоднократно приезжал к оккупантам. Отметим, что путинист никогда не считал Украину независимым государством, а называл Новороссией.
Обновление: еще вечером 29 сентября актер опроверг идущую на фронт информацию. Он рассказал, что получил "какую-то ссылку, где 50 человек разных артистов от Шуры до Машкова", которые собираются воевать.
Мне 64, я вряд ли подпадаю, у меня военно-учетная специальность – "рядовой-кавалерист", а кавалерии как рода войск сейчас уже нет,
– заявил он.
По словам артиста, подхватили его шутку: "Звонили раз 30, никакие нервы уже не выдерживают, я отшучивался, мол, отправляют через три дня, а дальше эту ерунду подхватили. Звонки продолжаются, но я не собираюсь комментировать то, что написано на заборе. У меня есть дела и поважнее", – поделился он.
Кроме "Берегите женщин", актер снялся в таких советских фильмах, что снимались в Украине:
- "Только в мюзик-холле";
- "Подвиг Одессы";
- "Узник замка Иф";
- "Император".
Кадр из ленты "Берегите женщин" / Фото Кинориум
Недавно 27 сентября о желании воевать против непокоренного украинского народа заявил родной брат российского актера Антона Шагина и каскадер Стас Румянцев. Антон добровольно пошел в армию, а Стас явился с повесткой в военкомате, чтобы пополнить "вторую армию мира".
Что известно о мобилизации в России
Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Диктатор аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине. Известно, что первые мобилизованные попали на фронт войны в Украине. Кстати, без всякой подготовки.
Россияне негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны – уклоняющиеся пытаются убежать со скоростью света.
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