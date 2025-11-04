Где смотреть 4 сезон популярного сериала "Игра престолов", который запретили в Украине

С недавних пор четвертый сезон легендарного сериала "Игра престолов" недоступен в Украине. Это связано с российским актером Юрием Колокольниковым, который появился в этом сезоне.

Украинские стриминговые платформы начали массово удалять контент с его участием. В материале 24 Канала рассказываем, где можно официально посмотреть четвертый сезон "Игры престолов".

Где смотреть 4 сезон сериала "Игра престолов"?

Теперь четвертый сезон сериала "Игра престолов" недоступен в Украине на таких стриминговых сервисах, как Киевстар ТВ, Megogo и HBO Max.



Известно также, что Госкино ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с актером-россиянином для украинских пользователей на других глобальных платформах.

В то же время сейчас сериал можно официально посмотреть на платформе Apple TV.

Почему кинопроекты с Колокольниковым теперь под запретом в Украине?

Украинские стриминговые платформы блокируют фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова.

Причиной этого является то, что актер представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее мы писали, что известно о путинисте Юрии Колокольникова, фильмы с которым теперь под запретом в Украине. Читайте – по ссылке.