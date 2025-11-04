Де дивитись 4 сезон популярного серіалу "Гра престолів", який заборонили переглядати в Україні

Віднедавна четвертий сезон легендарного серіалу "Гра престолів" є недоступним в Україні. Це пов'язано з російським актором Юрієм Колокольніковим, який з'явився у цьому сезоні.

Українські стримінгові платформи почали масово видаляти контент за його участю. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де можна офіційно переглянути четвертий сезон "Гри престолів".

Де дивитись 4 сезон серіалу "Гра престолів"?

Тепер четвертий сезон серіалу "Гра престолів" недоступний в Україні на таких стримінгових сервісах, як Київстар ТБ, Megogo та HBO Max.



Серіал "Гра престолів" 4 сезон / Скриншот із Київстар ТБ

Відомо також, що Держкіно веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів з актором-росіянином для українських користувачів на інших глобальних платформах.

Водночас наразі серіал можна офіційно переглянути на платформі Apple TV.

Чому кінопроєкти з Колокольніковим тепер під забороною в Україні?

Українські стримінгові платформи блокують фільми та серіали за участю Юрія Колокольнікова.

Причиною цього є те, що актор становить загрозу національній безпеці України.

Раніше ми писали, що відомо про путініста Юрія Колокольнікова, фільми з яким тепер під забороною в Україні. Читайте – за посиланням.