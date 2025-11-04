Де дивитись 4 сезон популярного серіалу "Гра престолів", який заборонили переглядати в Україні
- Четвертий сезон "Гри престолів" недоступний на українських платформах через участь російського актора Юрія Колокольнікова.
- Сезон все ще можна переглянути на платформі Apple TV, попри обмеження на інших сервісах.
Віднедавна четвертий сезон легендарного серіалу "Гра престолів" є недоступним в Україні. Це пов'язано з російським актором Юрієм Колокольніковим, який з'явився у цьому сезоні.
Українські стримінгові платформи почали масово видаляти контент за його участю. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де можна офіційно переглянути четвертий сезон "Гри престолів".
Де дивитись 4 сезон серіалу "Гра престолів"?
Тепер четвертий сезон серіалу "Гра престолів" недоступний в Україні на таких стримінгових сервісах, як Київстар ТБ, Megogo та HBO Max.
Серіал "Гра престолів" 4 сезон / Скриншот із Київстар ТБ
Відомо також, що Держкіно веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів з актором-росіянином для українських користувачів на інших глобальних платформах.
Водночас наразі серіал можна офіційно переглянути на платформі Apple TV.
Чому кінопроєкти з Колокольніковим тепер під забороною в Україні?
- Українські стримінгові платформи блокують фільми та серіали за участю Юрія Колокольнікова.
- Причиною цього є те, що актор становить загрозу національній безпеці України.
Раніше ми писали, що відомо про путініста Юрія Колокольнікова, фільми з яким тепер під забороною в Україні. Читайте – за посиланням.
- У серпні 2025 року він був внесений до списку діячів, які популяризують кремлівську пропаганду та беруть участь у проєктах, що фінансуються з державного бюджету Росії.
- Окрім 4 сезону "Гри престолів", з українських стримінгових платформ видалили третій сезон "Білого лотоса", фільм Крістофера Нолана "Тенет", а також супергеройський екшн "Крейвен", у яких зіграв актор-путініст.
- Поки Росія продовжує ракетні обстріли українських міст, Колокольніков без вагань знімається у пропагандистських фільмах країни-агресора та заробляє криваві рублі.