Кино 24 расскажет все, что сейчас известно о 3 сезоне "Игры в кальмара". И почему сериал получил такой ажиотаж среди зрителей по всему миру.
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Сериал создан в жанре выживания, приключенческого боевика и триллера. Он рассказывает о группе людей, которые из-за желания денег принимают приглашение на участие в игре. Победителя ждет заманчивый подарок, но ставки являются смертельными.
Создатель шоу хотел завершить его после первого сезона, однако мировой успех и незавершенная история повлияли на его решение продолжить шоу.
Что известно о 3 сезоне: трейлер, дата выхода, актеры
Премьера третьего и финального сезона состоится 27 июня 2025 года.
Кровавое завершение второго сезона оставило множество вопросов перед зрителями. Поэтому в третьем сезоне мы снова увидим Сон Ги Хуна, который либо потеряет мотивацию и сдастся, или захочет отомстить за погибшего друга. Также ему предстоит увидеться с Фронтменом и наконец узнать, что его враг – это человек, который выдавал себя за одного из игроков.
Каким будет Ги Хун? Что он решит делать в дальнейшем? Опустит руки или продолжит прокладывать свой путь? Именно на эти вопросы должны найтись ответы в финальных эпизодах. Создатель сериала убежден, что 3 сезон будет лучше второго, а концовка станет непредсказуемой.
В мае этого года вышел официальный трейлер третьего сезона.
Новый сезон будет посвящен тому, что может и будет делать Ги Хун после того, как все его усилия терпят неудачу. Он в полном отчаянии. Потеряв все, он наблюдает, как все его усилия оказываются тщетными,
– рассказал создатель сериала Хван Дон Хёк.
"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн
К своим ролям вернутся такие актеры:
- Ли Чон Че – Сон Ги Хун (456)
- Ли Бьонхон – Хван Ин Хо, (управляющий)
- Ви Хаджун – Хван Джун Хо (полицейский)
- Им Си Ван – Ли Мэн Ги (333)
- Кан Ха Ниль – Кан Де-хо (388)
- Пак Сонхун – Чо Хенджу (120)
- Ян Тон Кин – Пак Ёнсик (007)
- Чо Юри – Ким Джунхи (222)
- Кан Е Сим – Чан Гым Чжа (149)
- Пак Гю Йон – Кан Но-иль.
Почему сериал так популярен
"Игра в кальмара" получила высокие рейтинги и положительные рецензии от кинокритиков. Ажиотаж приобрел такой уровень, что в сети стали повторять игры из сериала, играть в "Красный свет. Зеленый свет", вырезать леденец, использовать в общении мемы с отсылками к "Игре в кальмара". Успех ленты можно объяснить:
- Сериал исследует социальные проблемы, наиболее резонансные для корейских зрителей, но откликающиеся и всему мировому сообществу: это экономическое и классовое неравенство, безысходность бедных людей, капиталистическое общество. Универсальность этих трудностей и делает его таким популярным в мире.
- Еще одна важная тема – жестокость людей. "Игра в кальмара" заставляет задуматься, как мы воспринимаем и относимся к насилию и какова человеческая природа, на что готовы люди ради победы.
- Работа над сериалом также является важным аспектом. Актерская игра, уникальный сюжет и многогранные персонажи, их моральные конфликты, вызывающие желание сопереживать. Высокий уровень напряжения также не может не привлекать, ведь он заставляет оставаться прикованным к экрану.