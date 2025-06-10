Кіно 24 розповість все, що наразі відомо про 3 сезон "Гри в кальмара". Та чому серіал здобув такий ажіотаж серед глядачів по всьому світу.
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Серіал створений у жанрі виживання, пригодницького бойовика й трилера. Він розповідає про групу людей, які через бажання грошей приймають запрошення на участь в грі. На переможця чекає привабливий подарунок, але ставки є смертельними.
Творець шоу хотів завершити його після першого сезону, однак світовий успіх і незавершена історія повпливали на його рішення продовжити шоу.
Що відомо про 3 сезон: трейлер, дата виходу, актори
Прем'єра третього та фінального сезону відбудеться 27 червня 2025 року.
Криваве завершення другого сезону залишило безліч запитань перед глядачами. Тому в третьому сезоні ми знову побачимо Сон Гі Хуна, який або втратить мотивацію й здасться, або захоче помститися за загиблого друга. Також йому належить побачитися з Фронтменом і нарешті дізнатися, що його ворог – це людина, яка видавала себе за одного з гравців.
Яким буде Гі Хун? Що він вирішить робити надалі? Опустить руки чи продовжить торувати свій шлях? Саме на ці запитання мають знайтись відповіді у фінальних епізодах. Творець серіалу переконаний, що 3 сезон буде кращим за другий, а кінцівка стане непередбачуваною.
У травні цього року вийшов офіційний трейлер третього сезону.
Новий сезон буде присвячений тому, що може і буде робити Гі Хун після того, як всі його зусилля зазнають невдачі. Він у повному розпачі. Втративши все, він спостерігає, як усі його зусилля виявляються марними,
– розповів творець серіалу Хван Дон Хьок.
"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн
До своїх ролей повернуться такі актори:
- Лі Чон Че – Сон Гі Хун (456)
- Лі Бьонхон – Хван Ін Хо, (керуючий)
- Ві Хаджун – Хван Джун Хо (поліцейський)
- Ім Сі Ван – Лі Мен-гі (333)
- Кан Ха Ниль – Кан Де-хо (388)
- Пак Сонхун – Чо Хенджу (120)
- Ян Тон Кин – Пак Йонсік (007)
- Чо Юрі – Кім Джунхі (222)
- Кан Е Сім – Чан Гим Чжа (149)
- Пак Гю Йон – Кан Но-іль.
Чому серіал такий популярний
"Гра в кальмара" здобула високі рейтинги та позитивні рецензії від кінокритиків. Ажіотаж набув такого рівня, що у мережі стали повторювати ігри з серіалу, грати в "Червоне світло. Зелене світло", вирізьблювати льодяник, використовувати у спілкуванні меми з відсиланнями до "Гри в кальмара". Успіх стрічки можна пояснити:
- Серіал досліджує соціальні проблеми, що найбільш резонансні для корейських глядачів, але відгукуються й усій світовій спільноті: це економічна й класова нерівність, безвихідь бідних людей, капіталістичне суспільство. Універсальність цих труднощів і робить його таким популярним у світі.
- Ще одна важлива тема – жорстокість людей. "Гра в кальмара" змушує задуматися, як ми сприймаємо й ставимось до насильства та якою є людська природа, на що готові люди заради перемоги.
- Робота над серіалом також є важливим аспектом. Акторська гра, унікальний сюжет та багатогранні персонажі, їхні моральні конфлікти, що викликають бажання співпереживати. Високий рівень напруги також не може не приваблювати, адже він змушує залишатись прикутим до екрана.