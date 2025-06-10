Кіно 24 розповість все, що наразі відомо про 3 сезон "Гри в кальмара". Та чому серіал здобув такий ажіотаж серед глядачів по всьому світу.

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Серіал створений у жанрі виживання, пригодницького бойовика й трилера. Він розповідає про групу людей, які через бажання грошей приймають запрошення на участь в грі. На переможця чекає привабливий подарунок, але ставки є смертельними.

Творець шоу хотів завершити його після першого сезону, однак світовий успіх і незавершена історія повпливали на його рішення продовжити шоу.

Що відомо про 3 сезон: трейлер, дата виходу, актори

Прем'єра третього та фінального сезону відбудеться 27 червня 2025 року.

Криваве завершення другого сезону залишило безліч запитань перед глядачами. Тому в третьому сезоні ми знову побачимо Сон Гі Хуна, який або втратить мотивацію й здасться, або захоче помститися за загиблого друга. Також йому належить побачитися з Фронтменом і нарешті дізнатися, що його ворог – це людина, яка видавала себе за одного з гравців.

Яким буде Гі Хун? Що він вирішить робити надалі? Опустить руки чи продовжить торувати свій шлях? Саме на ці запитання мають знайтись відповіді у фінальних епізодах. Творець серіалу переконаний, що 3 сезон буде кращим за другий, а кінцівка стане непередбачуваною.

У травні цього року вийшов офіційний трейлер третього сезону.

Новий сезон буде присвячений тому, що може і буде робити Гі Хун після того, як всі його зусилля зазнають невдачі. Він у повному розпачі. Втративши все, він спостерігає, як усі його зусилля виявляються марними,

– розповів творець серіалу Хван Дон Хьок.

"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

До своїх ролей повернуться такі актори:

Лі Чон Че – Сон Гі Хун (456)

Лі Бьонхон – Хван Ін Хо, (керуючий)

Ві Хаджун – Хван Джун Хо (поліцейський)

Ім Сі Ван – Лі Мен-гі (333)

Кан Ха Ниль – Кан Де-хо (388)

Пак Сонхун – Чо Хенджу (120)

Ян Тон Кин – Пак Йонсік (007)

Чо Юрі – Кім Джунхі (222)

Кан Е Сім – Чан Гим Чжа (149)

Пак Гю Йон – Кан Но-іль.

Чому серіал такий популярний

"Гра в кальмара" здобула високі рейтинги та позитивні рецензії від кінокритиків. Ажіотаж набув такого рівня, що у мережі стали повторювати ігри з серіалу, грати в "Червоне світло. Зелене світло", вирізьблювати льодяник, використовувати у спілкуванні меми з відсиланнями до "Гри в кальмара". Успіх стрічки можна пояснити: