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Кино Подборки кино Вже зовсім скоро: коли чекати 3 сезон "Гри в кальмара" та чому серіал обожнюють у всьому світі
10 июня, 21:23
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Уже совсем скоро: когда ждать 3 сезон "Игры в кальмара" и почему сериал обожают во всем мире

Мария Касий
Основні тези
  • Премьера третьего сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня 2025 года.
  • Сериал исследует социальные проблемы, такие как экономическое неравенство и жестокость, что делает его популярным во всем мире.
  • В третьем сезоне продолжится история Сон Ги Хуна, которому придется столкнуться с новыми вызовами и раскрыть тайны.
  • К своим ролям вернутся такие актеры, как Ли Чон Че и Ли Бьонхон.

Сериал "Игра в кальмара" стал хитом на Netflix. Он является первым южнокорейским шоу, вошедшим в 10 самых популярных сериалов на платформе по просмотрам во всем мире, а в 90 странах занял первое место, опередив "Бриджертонов" и другие хиты.

Кино 24 расскажет все, что сейчас известно о 3 сезоне "Игры в кальмара". И почему сериал получил такой ажиотаж среди зрителей по всему миру.

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Сериал создан в жанре выживания, приключенческого боевика и триллера. Он рассказывает о группе людей, которые из-за желания денег принимают приглашение на участие в игре. Победителя ждет заманчивый подарок, но ставки являются смертельными.

Создатель шоу хотел завершить его после первого сезона, однако мировой успех и незавершенная история повлияли на его решение продолжить шоу.

Что известно о 3 сезоне: трейлер, дата выхода, актеры

Премьера третьего и финального сезона состоится 27 июня 2025 года.

Кровавое завершение второго сезона оставило множество вопросов перед зрителями. Поэтому в третьем сезоне мы снова увидим Сон Ги Хуна, который либо потеряет мотивацию и сдастся, или захочет отомстить за погибшего друга. Также ему предстоит увидеться с Фронтменом и наконец узнать, что его враг – это человек, который выдавал себя за одного из игроков.

Каким будет Ги Хун? Что он решит делать в дальнейшем? Опустит руки или продолжит прокладывать свой путь? Именно на эти вопросы должны найтись ответы в финальных эпизодах. Создатель сериала убежден, что 3 сезон будет лучше второго, а концовка станет непредсказуемой.

В мае этого года вышел официальный трейлер третьего сезона.

Новый сезон будет посвящен тому, что может и будет делать Ги Хун после того, как все его усилия терпят неудачу. Он в полном отчаянии. Потеряв все, он наблюдает, как все его усилия оказываются тщетными,
– рассказал создатель сериала Хван Дон Хёк.

"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

К своим ролям вернутся такие актеры:

  • Ли Чон Че – Сон Ги Хун (456)
  • Ли Бьонхон – Хван Ин Хо, (управляющий)
  • Ви Хаджун – Хван Джун Хо (полицейский)
  • Им Си Ван – Ли Мэн Ги (333)
  • Кан Ха Ниль – Кан Де-хо (388)
  • Пак Сонхун – Чо Хенджу (120)
  • Ян Тон Кин – Пак Ёнсик (007)
  • Чо Юри – Ким Джунхи (222)
  • Кан Е Сим – Чан Гым Чжа (149)
  • Пак Гю Йон – Кан Но-иль.

Почему сериал так популярен

"Игра в кальмара" получила высокие рейтинги и положительные рецензии от кинокритиков. Ажиотаж приобрел такой уровень, что в сети стали повторять игры из сериала, играть в "Красный свет. Зеленый свет", вырезать леденец, использовать в общении мемы с отсылками к "Игре в кальмара". Успех ленты можно объяснить:

  • Сериал исследует социальные проблемы, наиболее резонансные для корейских зрителей, но откликающиеся и всему мировому сообществу: это экономическое и классовое неравенство, безысходность бедных людей, капиталистическое общество. Универсальность этих трудностей и делает его таким популярным в мире.
  • Еще одна важная тема – жестокость людей. "Игра в кальмара" заставляет задуматься, как мы воспринимаем и относимся к насилию и какова человеческая природа, на что готовы люди ради победы.
  • Работа над сериалом также является важным аспектом. Актерская игра, уникальный сюжет и многогранные персонажи, их моральные конфликты, вызывающие желание сопереживать. Высокий уровень напряжения также не может не привлекать, ведь он заставляет оставаться прикованным к экрану.