"Их мирной жизни тоже пришел конец": Олег Сенцов показал фото со спасенным котом
Украинский режиссер и политический заключенный Олег Сенцов защищает Украину в рядах ВСУ. На 73-й день войны он опубликовал фото с котиком и напомнил, что животные так же как люди, потерявшие мирную жизнь.
В фейсбуке Олег Сенцов подчеркнул, что многие пострадали от войны. Однако есть и очень много бегающих животных прячутся во фронтовой полосе, передает 24 канал.
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Олег Сенцов показал фото со спасенным котом
"Многие люди страдают от этой войны. Хочется как-то всех защитить, помочь, а еще отомстить за их страдания. Но это не всегда удается. А еще есть животные, растерянные, которых очень много бегает и прячется во фронтовой полосе. Их мирной жизни также пришел конец", – подчеркнул режиссер.
По словам Сенцова, животные также страдают и нуждаются в помощи. Кроме этого, режиссер сообщил, что приютил одного котика, получившего ранение кавычки.
Дома у меня уже живет один такой (усыновленный?) кот, а на нашей базе – пес Паркер. Этого беспризорника с поврежденной лапой передали на попечительство в дружеское подразделение. Украинцы своих не бросают!,
– сказал он.
Олег Сенцов показал фото со спасенным котом / Фото из фейсбука режиссера
"Животные – это часть нашей мирной жизни": реакция сети
В комментариях украинцы выразили поддержку Сенцову. В частности, режиссер Михаил Ильенко пожелал "Победы, здоровье и возвращение к Профессии", а украинская писательница, переводчица, редактор Наталья Малетич напомнила, что украинцы – это сила, и поблагодарила за оборону и защиту как людей, так и зверюшек.
Еще больше комментариев в фейсбуке Сенцова:
- "Вы настоящий человек, потому что не спрятались, пошли защищать Украину. Спасибо вам! Возвращайтесь живым домой!"
- "И животных тоже жаль. Это часть нашей мирной жизни"
- "Паркеру привет"
- "Наши котики!"
- "Спасибо вам, повезло ухастику!"
- "Спасибо за гуманность. Спасибо за защиту нас"
- "Берегите себя, господин Олег!"
- "Как хорошо, что вы заботитесь еще и о животных. Их тоже жалко".
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"Азовсталь, мы верим!": Олег Сенцов обратился к другу
Напомним, недавно Олег Сенцов обратился к своему побратиму Вальтеру, который находится в "Азовстале" и не выходит на связь.
Вальтер, друг, я знаю, что ты еще там. Я знаю, что ты жив, хотя и на третий день не выходишь на связь. Я знаю, что ты продолжаешь бороться, хоть и давно ранен. Я знаю, что рядом с тобой одни Герои и ты один из них,
– сказал Сенцов.
"Любые слова – это пустота, если ты не можешь помочь, а я не могу тебе сейчас помочь. К тебе сто километров, которые я не в состоянии пройти. Извини", – дополнил он.
Я не верю в чудеса, я верю в людей, которые могут делать невероятное. Вы сделали невероятное. Возможно, ты никогда не прочтешь этот пост, а возможно лайкнешь его через час. Мы не знаем своего будущего,
– написал режиссер.
Режиссер напомнил, что пять лет тому назад Вальтер верил, что Сенцов вернется оттуда, откуда тяжело вернуться. "Сейчас я верю, что ты вернешься оттуда, где ты сейчас. Азовсталь, мы верим!", – подытожил он.
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