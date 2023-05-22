В Каннах украинскую блогершу агрессивно "вытолкали" из-за антивоенного перформанса: видео
Источник:Илона Чернобай
Украинская блоггерша Илона Чернобай вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля 2023 в желто-синем платье, которое потом публично облила искусственной кровью. Таким образом женщина напомнила миру о жестокой войне, которую ведет Россия против Украины.
Перформанс произошел перед показом фильма российского производства "Кислота" французского режиссера Жюста Филиппо. На красной дорожке звезда появилась вместе с другими знаменитостями.
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Илона Чернобай облила свое желто-синее платье искусственной кровью
На 76-м Каннском кинофестивале Илона Чернобай делала вид, что поправляет платье, однако внезапно вытащила капсулу с искусственной кровью, подняла и раздавила ее над головой. Охранники быстро прибежали к девушке и забрали ее, но Илона лишь улыбнулась на камеру, ведь достигла своей цели – привлекла внимание зрителей к войне в Украине.
Мне удалось выполнить свою миссию! Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине!
– написала Илона Чернобай в своем инстаграме.
Блогерша также отметила, что "по Каннской дорожке прямо сейчас ходят блоггеры и продюсеры окупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале!". "Меня это все касается лично! Я с Украиной в сердце. Я сделала то, что должна была! Мне теперь запрещен вход на фестиваль и много других мероприятий, но оно того стоит! Горжусь собой, что я смогла! Хотя было и очень-очень страшно", – дополнила она.
Илона Чернобай облила себя искусственной кровью в Каннах: смотрите видео
Реакция сети
- "Боже, охрана так толкала тебя, будто ты террорист. Как-то легче могли бы";
- "Как же они все хотят забыть и не видеть того, что происходит в Украине. Боже, здоровые быки бросились на ту девушку. Как больно от этого всего, что нас убивают, а всем в целом пофиг";
- "Пусть весь мир видит!";
- "Ой, а что такое? Праздник портить нельзя? Илона огромный респект тебе!";
- "Посмотрите на окружающих, никто и внимания не обращает, что происходит";
- "Гордимся, аж слезы на глазах, слава Украине".
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Украина и Каннский кинофестиваль
- Тьерри Фремо, директор Каннского кинофестиваля, заявил перед началом мероприятия на прошлой неделе, что он выражает солидарность с Украиной.
- На церемонии открытия фестиваля 16 мая французская актриса Катрин Денев почтила память жертв войны, прочитав стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки "Надежда".
- Напомним, на прошлогоднем кинофестивале в Каннах украинка устроила на красной ковровой дорожке акцию протеста против российских войск. Она разделась догола и показала бодиарт на груди "Хватит нас насиловать".
- Демонстрация прошла на фоне сообщений о том, что российские солдаты совершают акты сексуального насилия в отношении женщин в Украине.