В Каннах украинскую блогершу агрессивно "вытолкали" из-за антивоенного перформанса: видео

Украинская блоггерша Илона Чернобай вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля 2023 в желто-синем платье, которое потом публично облила искусственной кровью. Таким образом женщина напомнила миру о жестокой войне, которую ведет Россия против Украины.

Перформанс произошел перед показом фильма российского производства "Кислота" французского режиссера Жюста Филиппо. На красной дорожке звезда появилась вместе с другими знаменитостями.

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Илона Чернобай облила свое желто-синее платье искусственной кровью

На 76-м Каннском кинофестивале Илона Чернобай делала вид, что поправляет платье, однако внезапно вытащила капсулу с искусственной кровью, подняла и раздавила ее над головой. Охранники быстро прибежали к девушке и забрали ее, но Илона лишь улыбнулась на камеру, ведь достигла своей цели – привлекла внимание зрителей к войне в Украине.

Мне удалось выполнить свою миссию! Я использовала свой шанс и этим поступком напомнила, что происходит в Украине!

– написала Илона Чернобай в своем инстаграме.

Блогерша также отметила, что "по Каннской дорожке прямо сейчас ходят блоггеры и продюсеры окупантов, которые представляют свои фильмы на фестивале!". "Меня это все касается лично! Я с Украиной в сердце. Я сделала то, что должна была! Мне теперь запрещен вход на фестиваль и много других мероприятий, но оно того стоит! Горжусь собой, что я смогла! Хотя было и очень-очень страшно", – дополнила она.

Илона Чернобай облила себя искусственной кровью в Каннах: смотрите видео

Реакция сети

"Боже, охрана так толкала тебя, будто ты террорист. Как-то легче могли бы";

"Как же они все хотят забыть и не видеть того, что происходит в Украине. Боже, здоровые быки бросились на ту девушку. Как больно от этого всего, что нас убивают, а всем в целом пофиг";

"Пусть весь мир видит!";

"Ой, а что такое? Праздник портить нельзя? Илона огромный респект тебе!";

"Посмотрите на окружающих, никто и внимания не обращает, что происходит";

"Гордимся, аж слезы на глазах, слава Украине".

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Украина и Каннский кинофестиваль