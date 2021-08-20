Об этом в утреннем шоу 24 канала рассказал актер театра, радио, телевидения Евгений Малуха, который озвучивает и дублирует мультсериалы. Также он поделился историями о том, как получил работу и как реагирует на просьбы говорить голосом героев мультфильмов и кино.

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"Это грань моей актерской профессии"

Почему вы выбрали профессию актера?

С детства мечтал быть либо учителем, либо следователем, либо актером. Когда пришло время выбирать профессию, то я выбрал актерство. Поступал туда, где раньше принимали документы. Тогда это было в театральном институте.

Выяснилось, что я выбрал ту профессию и она меня. Окончил институт, начал работать. Профессия актера объединяет в себе и следователя, и врача, и все другие профессии, которые существуют в мире.

Как стать актером дубляжа?

Специально не учился, тогда не было такой школы. Пошел пробовать себя на радио, где набирали дикторов. Там тогда были такие светила. Я почитал новости с листка. Сказали, что нужно тренировать орфоэпию и конкурс я не прошел.

После этого сказал, что диктор на радио – не моя профессия. Я работаю в театре и ничего не знаю. И так было до момента какого-то приглашения от человека, которому я очень доверяю.

Это был 1996 год. Как раз "начиналось" наступление Голливуда на Украину, украинского зрителя. Я пришел на пробы и сразу меня посадили к микрофону. Начал играть тех персонажей, которые есть на экране и понял, что это тоже какая-то грань моей актерской профессии.

Есть ли разница между дубляжом и озвучкой?

Разница существенная, потому что озвучка – это просто представление текста, начитка закадрового текста с персонажами. Ранее один режиссер называл это иронично – "как КГБист из-за кустов". То есть комментирует происходящее на экране. Слышно оригинал, слышно актера, который озвучивает.

Дубляж – это полная запись звуковой дорожки. Стирают голоса на иностранном. Записывают украинские голоса.



Евгений Малуха озвучивает известные мультфильмы и кино / Фото The Village

Часто ли вас просят говорить голосом Альфа или Гомера Симпсона?

Это постоянно происходит. Иногда просто страдаю от того, что люди хотят услышать интонации персонажей.

Неинтересно жить без какого-то юмора, без иронического или саркастического юмора. Приходится отвечать. Иногда я делаю такие выходы.

Предлагали ли Вам дублировать пиратский контент?

Постоянно предлагают. Иногда дублируется, иногда и озвучивается. Потому что и сегодня, и в прошлом, и будущем зритель захочет видеть то, что получается уже, чтобы оно было здесь у нас.

Есть студии, которые работают в связке с производителем и процент от нашего онлайн-кинотеатра платят производителю. Это такой общекошт, когда люди собираются и делают продукт для домашнего обихода и приглашают меня, других актеров.

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Делаем звуковую дорожку, а это уже их право отвечать за это. Мы делаем это для конкретного зрителя и слушателя. Там разбираться в пиратстве – это не наше дело. Пусть другие органы разбираются, где пиратство, а где законный контент и грань пиратства и законного контента. Есть пиратство для выгоды, чтобы получить выгоду, а если это для себя, посмотреть в домашних условиях, то большого криминала здесь нет.

"Чтобы были перерывы покурить и выпить кофе"

Узнают вас по голосу незнакомые люди?

Могу пошутить, когда покупаю что-то. Девочка поворачивает голову и говорит: "Я ваш голос где-то слышала. А вы мультфильмы не озвучиваете?". Отвечаю, что просто на радио работаю.

Прибавилось ли работы на фоне сериального бума в мире?

Я, скорее всего, двумя руками за то, чтобы мы не дублировали иностранные сериалы – они никуда не денутся. Требуется производство своего продукта, потому что актеры стареют.

Есть большая плеяда актеров, воспитанных еще в советские времена, которые могут, умеют и играют. Однако материала снимали мало. Я где-то с 2016 года начал ходить на кастинги в украиноязычные фильмы.



Евгения Малуху часто узнают по персонажам, которых он озвучивает / Скриншот из Simpsons

Какая из ролей была для вас самой сложной?

У меня была роль в театре "Золотые ворота" в спектакле "Актерские игры с Аристофаном", которые переходят в ужин со зрителем. Я играл там бога Эрота полуобнаженным, в лосинах, в голубом парике и с 5 бананами на поясе. Вот это для меня было сложно – появиться с обнаженным торсом на сцене, но это была комедия.

Что вам нравится в вашей профессии?

Мне нравится все. Главное, чтобы были перерывы покурить и выпить кофе. Все люди, с которыми я общаюсь – это достойные люди, с которыми интересно работать. Да, мы не тусуемся на светских раутах. Не ходим друг к другу в гости, а встречаемся только на работе и от этого удовольствие получаем больше, потому что никому ничего не должны, кроме работы, а работодатель кроме зарплаты через кассу.

А что раздражает?

Я всем доволен.