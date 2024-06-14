Кино 24 подготовило 2 интересных байопика, которые точно не оставят вас равнодушными. Каждый из них способен подарить целый спектр эмоций: от радости до слез.

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"Эми Уайнхауз: Back To Black"

Фильм рассказывает о жизни выдающейся певицы Эми Уайнхауз, начиная с ранней юности до всемирной славы. Талантливая Эми начала писать песни в 14 лет, а в 20 выпустила свой дебютный альбом. Уже в 25 лет певица получила аж 5 наград "Грэмми" за вечер.

Стремление начать создание подобной картины возникло у создателей еще в 2011 году, сразу же после смерти Вайнгауз. Но только в 2024 году поклонники певицы смогли увидеть фильм "Эми Уайнхауз: Back To Black".

"Эми Уайнхаус: Back To Black": смотрите онлайн трейлер фильма

"Элвис"

Приготовьтесь окунуться в путешествие звезды рок-н-ролла, которая раскроет жизнь и путь к славе легендарного музыканта под уникальным углом зрения.

Элвис с детства любил петь и делал это искуснее всех. На один из его дней рождения родители подарили ему гитару и с тех пор парень не выпускал ее из рук. Одной основной сюжетной линией становятся отношения мужчины с его менеджером, которые сильно изменились с момента появления и настоящей славы артиста.

Воплощением легендарного Элвиса Пресли на экране стал талантливый актер Остин Батлер.

"Элвис": смотрите онлайн трейлер фильма

Уверены, эти кинокартины найдут путь к вашему сердцу. Интересного просмотра!