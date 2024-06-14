Кіно 24 підготувало 2 цікавих байопіки, які точно не залишать вас байдужими. Кожен з них здатний подарувати цілий спектр емоцій: від радості аж до сліз.

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"Емі Вайнгауз: Back To Black"

Фільм розповідає про життя видатної співачки Емі Вайнгауз, починаючи з ранньої юності до всесвітньої слави. Талановита Емі почала писати пісні у 14 років, а у 20 випустила свій дебютний альбом. Вже у 25 років співачка отримала аж 5 нагород "Греммі" за вечір.

Прагнення почати створення подібної картини виникло у творців ще у 2011 році, одразу ж після смерті Вайнгауз. Але лише у 2024 році прихильники співачки змогли побачити фільм "Емі Вайнгауз: Back To Black".

"Емі Вайнгауз: Back To Black": дивіться онлайн трейлер фільму

"Елвіс"

Приготуйтеся зануритися у подорож зірки рок-н-ролу, яка розкриє життя та шлях до слави легендарного музиканта під унікальним кутом зору.

Елвіс з дитинства любив співати і робив це майстерніше за усіх. На один з його днів народження батьки подарували йому гітару і відтоді хлопчина не випускав її із рук. Однією основною сюжетною лінією постають відносини чоловіка з його менеджером, які сильно змінилися з моменту появи та справжньої слави артиста.

Втіленням легендарного Елвіса Преслі на екрані став талановитий актор Остін Батлер.

"Елвіс": дивіться онлайн трейлер фільму

Впевнені, ці кінокартини знайдуть шлях до вашого серця. Цікавого перегляду!