5 детективов на вечер, в которых до самого финала трудно понять, кто за всем этим стоит

Есть детективы, в которых преступника можно вычислить уже на двадцатой минуте – по слишком подозрительному взгляду и тому, что актер почему-то стоит в центре постера. А есть фильмы, которые до самого конца подбрасывают новые версии и заставляют несколько раз сказать: "Да ладно, серьезно?".

24 Канал собрал 5 детективных триллеров с неожиданными поворотами сюжета, перед просмотром которых лучше не читать спойлеры.

"Пропала без вести"

Год: 2023

IMDb: 7,1

18-летняя Джун ждет возвращения матери из отпуска в Колумбии, но та бесследно исчезает. Девушка начинает собственное расследование с помощью поисковых систем, социальных сетей, банковских счетов и камер наблюдения – и постепенно понимает, что о маме знала далеко не все.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 88%. Обозреватели хвалят быстрый темп и постоянные сюжетные повороты, хотя признают: иногда сценарий настолько старается вас обмануть, что логика тоже берет небольшой отпуск.

"Пропавшая без вести": смотреть трейлер

"Я тебя вижу"

Год: 2019

IMDb: 6,8

В маленьком городке пропадает мальчик. Детектив Грег Харпер берется за дело, а тем временем в его собственном доме начинают происходить странные вещи: пропадают предметы, раздаются непонятные звуки, а семья явно не рассказывает друг другу всего.

Что говорят критики: 73% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают атмосферу, напряжение и то, как фильм несколько раз полностью меняет наше представление о событиях. Некоторые повороты сюжета немного натянуты, но финал угадать действительно непросто.

"Я тебя вижу": смотреть трейлер

"Костюм"

Год: 2022

IMDb: 7,2

Леонард – тихий английский портной, который шьет костюмы для чикагских гангстеров. Однажды вечером его мастерская превращается в место разборок, где каждый что-то скрывает, каждый почему-то лжет, а самый спокойный человек в комнате может оказаться совсем не таким простым.

Что говорят критики: у фильма 86% на Rotten Tomatoes. Рецензенты особенно хвалили Марка Райленса, камерную атмосферу и сценарий, который работает почти как театральная постановка с постоянными поворотами. Без взрывов каждые пять минут – и, как ни странно, все равно напряженно.

"Костюм": смотреть трейлер

"Черный ящик"

Год: 2021

IMDb: 7,2

После загадочной авиакатастрофы аналитик Матье получает записи с черного ящика и должен установить причину трагедии. Официальная версия появляется быстро, но мужчина замечает детали, которые не сходятся. И вместо того, чтобы спокойно пойти домой, делает то, что всегда делают герои триллеров: начинает копать дальше.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у французского триллера целых 94%. Обозреватели хвалят напряжение, техническую достоверность и параноидальную атмосферу, хотя финальная треть для некоторых становится немного перегруженной.

"Черный ящик": смотреть трейлер

"Ручная кладь"

Год: 2024

IMDb: 6,5

Сотрудника службы безопасности аэропорта Итана шантажирует загадочный незнакомец. Ему приказывают пропустить на борт опасный чемодан – иначе последствия будут очень неприятными. Обычная рождественская смена в аэропорту, одним словом.

Что говорят критики: фильм получил 87% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалили Тарона Эджертона, Джейсона Бейтмана и старомодное напряжение в стиле боевиков 90-х. Логики местами хотелось бы чуть больше, зато скучать точно не придется.

"Ручная кладь": смотреть трейлер

У нас для вас еще одна подборка детективов, которые точно не дадут заскучать вечером. Здесь все так, как мы любим: загадки, подозреваемые и финалы, после которых хочется перемотать фильм назад и проверить, где именно вас обманули.