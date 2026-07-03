От рекордов Гиннеса до киевского метро: самые интересные факты о Томе Крузе

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда зарабатывает миллионы на кино, но не спешит зарабатывать на собственном облике.

По сообщениям СМИ, актер на протяжении многих лет строго контролирует использование своего образа, поэтому производители мерча вынуждены идти на компромиссы. А вот в отношении опасных трюков Круз гораздо менее придирчив – их в его коллекции хватит не на одну книгу рекордов.

Лицо, которого почти нет на полках



Фильм "Миссия невыполнима" / Кадр из фильма



Как известно, Том Круз неохотно разрешает использовать свою внешность в сувенирной продукции, видеоиграх или коллекционных фигурках. Именно поэтому персонажи в играх часто лишь отдаленно напоминали актера, а фигурку Funko Pop по фильму "Мумия" даже отозвали из продажи. Исключением стал разве что Итан Гант в виде LEGO-минифигурки.

Герой не только в кино

За годы карьеры Круз не раз помогал людям и за пределами съемочной площадки. Он оплатил лечение женщины, попавшей в ДТП, помогал эвакуировать пассажиров с яхты, загоревшейся у Капри, и вместе с полицией спасал детей из толпы на премьере "Миссии невыполнимой". Иногда образ героя оказывается не только сценарным решением.

Человек, который не доверяет дублерам

Полет на внешней части самолета, восхождение на Бурдж-Халифу, шестиминутная задержка дыхания под водой или прыжок на мотоцикле со скалы – для Круза это не способ привлечь внимание, а часть работы.

Ради одного трюка Круз совершил более 13 тысяч тренировочных заездов на мотоцикле и более 500 прыжков с парашютом. А потом решил, что этого недостаточно, и установил рекорд Гиннеса, совершив 16 прыжков с горящим парашютом.

Киев, Львов и новый фильм

В 2019 году Том Круз неожиданно променял голливудские павильоны на украинские улицы. Актер приехал в Украину в поисках локаций для нового фильма и успел прогуляться по львовской площади Рынок и спуститься в киевское метро на станции "Золотые ворота".

Дисциплина вместо секретов

Каякинг, бег, силовые тренировки, фехтование – режим Круза больше напоминает подготовку спецназовца, чем жизнь кинозвезды. Сам актер неоднократно говорил, что постоянно учится – от работы камеры до монтажа, ведь для него кино состоит из деталей.

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