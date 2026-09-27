Забавные, добрые и очень яркие: 5 мультфильмов для семейных выходных

Семейный киновечер звучит просто: выбираем что-нибудь хорошее, берем вкусности и смотрим все вместе. На самом деле самый сложный этап – найти фильм, при просмотре которого ребенок не заскучает через десять минут, а взрослые не начнут незаметно проверять телефон.

24 Канал собрал 5 семейных мультфильмов для выходных – здесь есть сказка, роботы, животные, спорт и даже старая добрая борьба игрушек с планшетом. Так, технологии добрались уже и до Вуди.

"История игрушек 5" 2026

IMDb: 7,4

На этот раз самая большая угроза Вуди, Баззу и компании – не соседская собака и даже не мусоросжигательный завод. В жизни Бонни появляется планшет Lilypad, и старые игрушки вдруг понимают, что конкурировать придется уже с экраном. Родителям сюжет может показаться подозрительно знакомым.

Что говорят критики: 93% на Rotten Tomatoes. Рецензенты хвалят юмор, анимацию и актуальную тему детской зависимости от экранов, хотя некоторые отмечают, что пятая часть местами повторяет старые приемы франшизы.

"История игрушек 5": смотреть трейлер

"Прыгуны" 2026

IMDb: 7,2

Мейбл получает возможность перенести свое сознание в робота-бобра и наконец-то буквально поговорить с животными. Звучит как научный прорыв, который неизбежно должен был закончиться хаосом – и так оно примерно и происходит.

Что говорят критики: мультфильм имеет целых 94% на Rotten Tomatoes. Его называют одним из самых смешных новых проектов Pixar и хвалят за безумный юмор, милых животных и неожиданно теплую историю об эмпатии.

"Прыгуны": смотреть трейлер

"Загадочный мир роботов" 2023

IMDb: 6,1

Братья-медведи Брайар и Брамбл много лет живут с загадкой исчезновения матери. А затем на выставке робототехники встречают женщину, которая странным образом ее напоминает. Далее – роботы, погони, семейные тайны и традиционная детская анимация, где героям категорически запрещено спокойно посидеть.

Что говорят критики: отзывов немного. The Guardian назвал мультфильм теплым и веселым, хотя и довольно шаблонным, а рецензенты Rotten Tomatoes отмечали яркую анимацию и семейную историю, одновременно критикуя перегруженный сюжет.

"Загадочный мир роботов": смотреть трейлер

"Козел-забивайло" 2026

IMDb: 6,6

Маленький козлик Уилл мечтает играть в профессиональный ревбол – жесткий контактный спорт, где его соперники значительно больше, быстрее и страшнее. Но объяснять козлу, что его мечта слишком большая, – очевидно, плохая идея.

Что говорят критики: у мультфильма 83% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят энергичную анимацию, сильный актерский состав и простую, но хорошую идею о том, что размер не определяет твои возможности. Часть критиков, правда, отмечает, что спортивная история довольно знакома.

"Козел-забивайло": смотреть трейлер

"Дикий робот" 2024

IMDb: 8,1

Робот Роз после кораблекрушения оказывается на необитаемом острове и вынужден научиться жить среди диких животных. Впоследствии она становится приемной мамой маленького гусенка – и здесь начинается история, после которой взрослые вдруг начинают очень внимательно смотреть в потолок, чтобы никто не заметил слез.

Что говорят критики: у мультфильма 97% на Rotten Tomatoes. Рецензенты хвалят красивую анимацию, эмоциональную историю и то, что картина одинаково хорошо воспринимается и детьми, и взрослыми.

"Дикий робот": смотреть трейлер

У нас для вас подборка интересных мультфильмов на вечер. Что вам нужно сегодня для всей семьи.