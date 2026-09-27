24 Канал зібрав 5 сімейних мультфільмів для вихідних – тут є казка, роботи, тварини, спорт і навіть стара добра боротьба іграшок із планшетом. Так, технології дісталися вже й Вуді.

"Історія іграшок 5" 2026

IMDb: 7,4

Цього разу найбільша загроза Вуді, Баззу та компанії – не сусідський пес і навіть не сміттєспалювальний завод. У житті Бонні з'являється планшет Lilypad, і старі іграшки раптом розуміють, що конкурувати доведеться вже з екраном. Батькам сюжет може здатися підозріло знайомим.

Що кажуть критики: 93% на Rotten Tomatoes. Рецензенти хвалять гумор, анімацію та актуальну тему дитячої залежності від екранів, хоча дехто зауважує, що п'ята частина подекуди повторює старі прийоми франшизи.

"Історія іграшок 5": дивитись трейлер

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"Стрибунці" 2026

IMDb: 7,2

Мейбл отримує можливість перенести свою свідомість у роботизованого бобра й нарешті буквально поговорити з тваринами. Звучить як науковий прорив, який неминуче мав закінчитися хаосом – і так воно приблизно й стається.

Що кажуть критики: мультфільм має аж 94% на Rotten Tomatoes. Його називають одним із найсмішніших нових проєктів Pixar та хвалять за шалений гумор, милих тварин і несподівано теплу історію про емпатію.

"Стрибунці": дивитись трейлер

"Загадковий світ роботів" 2023

IMDb: 6,1

Брати-ведмеді Бріар і Брамбл багато років живуть із загадкою зникнення матері. А потім на виставці робототехніки зустрічають жінку, яка дивним чином її нагадує. Далі – роботи, погоні, сімейні таємниці й традиційна дитяча анімація, де спокійно посидіти героям категорично заборонено.

Що кажуть критики: відгуків небагато. The Guardian назвав мультфільм теплим і веселим, хоча доволі шаблонним, а рецензенти Rotten Tomatoes відзначали яскраву анімацію та сімейну історію, водночас критикуючи перевантажений сюжет.

"Загадковий світ роботів": дивитись трейлер

"Цап-забивайло" 2026

IMDb: 6,6

Маленький цап Вілл мріє грати у професійний ревбол – жорсткий контактний спорт, де його суперники значно більші, швидші й страшніші. Але пояснити козлу, що його мрія надто велика, – очевидно, погана ідея.

Що кажуть критики: у мультфільму 83% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять енергійну анімацію, сильний акторський склад і просту, але добру думку про те, що розмір не визначає твої можливості. Частина критиків, щоправда, зауважує, що спортивна історія доволі знайома.

"Цап-забивайло": дивитись терйлер

"Дикий робот" 2024

IMDb: 8,1

Робот Роз після кораблетрощі опиняється на безлюдному острові й мусить навчитися жити серед диких тварин. Згодом вона стає прийомною мамою маленького гусеняти – і тут починається історія, після якої дорослі раптом починають дуже уважно дивитися в стелю, щоб ніхто не помітив сліз.

Що кажуть критики: у мультфільму 97% на Rotten Tomatoes. Рецензенти хвалять красиву анімацію, емоційну історію та те, що стрічка однаково добре працює і для дітей, і для дорослих.

"Дикий робот": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку цікавих мультфільмів а вечір. Те, що вам треба сьогодні для всієї родини.



