Даже взрослые забудут о телефоне: 5 мультфильмов, которые затягивают мультфильмов для всей семьи

Выходные с детьми – это когда все хотят отдохнуть, но никто не может договориться, что смотреть. Одним нужны приключения, другим – милые зверушки, а взрослым хочется хотя бы полтора часа без споров. К счастью, анимационные студии позаботились о семейном досуге.

24 Канал собрал пять мультфильмов для всей семьи, которые подарят яркие приключения, несколько полезных жизненных уроков и достаточно юмора, чтобы родители не заснули раньше детей.

"Только во сне", 2025

IMDb: 6,5

Стиви и ее младший брат Эллиот отправляются в фантастический мир снов, чтобы найти волшебного Мистера Дримоту. Дети надеются, что он исполнит их самое заветное желание – вернет гармонию в семью. Но у мира снов есть свои правила, и не все они приятны.

Почему стоит посмотреть: красочная анимация, забавные персонажи и трогательная история о семейных отношениях. Мультфильм ненавязчиво напоминает, что идеальных семей не бывает. Даже если очень сильно попросить волшебника.



"Только во сне": смотреть трейлер

"Злодеи 2", 2025

IMDb: 7,0

Бывшая банда профессиональных преступников пытается стать законопослушными гражданами. Правда, исправить репутацию сложнее, чем ограбить банк. А тут еще и появляется команда опасных преступниц, которая заставляет героев вернуться к старым привычкам.

Почему стоит посмотреть: безумные погони, остроумные шутки и харизматичные персонажи. Идеальный вариант для семьи, которая любит экшн, но пока не готова знакомить детей с фильмами Тарантино.



"Злодеи 2": смотреть трейлер

"Миссия „Зверопоезд“, 2025

IMDb: 6,1

Скоростной поезд с домашними питомцами неожиданно оказывается под контролем коварного барсука. Животные остаются без хозяев и вынуждены самостоятельно спасаться от катастрофы. Возглавить необычную спасательную операцию придется хитрому еноту Соколу и полицейской собаке Рексу.

Почему стоит посмотреть: динамичное приключение с забавными животными, неожиданными поворотами и командной работой. Особенно понравится маленьким поклонникам четвероногих героев.



"Миссия „Зверопоезд“: смотреть трейлер

"Тафити. Сквозь пустыню", 2025

IMDb: 6,1

Маленький сурикат Тафити отправляется через опасную пустыню, чтобы найти волшебный цветок, способный спасти его дедушку. К путешествию присоединяется добродушный поросенок Бристлз, хотя Тафити вовсе не планировал заводить друзей.

Почему стоит посмотреть: теплая история о дружбе, смелости и преодолении предрассудков. А еще это возможность объяснить детям, что даже самый маленький герой способен на большие поступки. Особенно если рядом есть верный друг.



"Тафити. Через пустыню": смотреть трейлер

"Царь царей", 2025

IMDb: 6,8

Писатель Чарльз Диккенс рассказывает своему сыну историю Иисуса Христа. Благодаря детскому воображению библейские события оживают, превращаясь в масштабное анимационное путешествие, полное чудес, испытаний и важных открытий.

Почему стоит посмотреть: трогательная история о вере, любви, сострадании и прощении. Мультфильм подойдет для спокойного семейного вечера и может стать поводом поговорить с детьми о важных ценностях.



"Царь царей": смотреть трейлер

Ну и еще одна подборка для всей семьи. Будет интересно.