Навіть дорослі забудуть про телефон: 5 мультфільмів, які затягують для всієї родини

24 Канал зібрав п'ять мультфільмів для родини, які подарують яскраві пригоди, трохи корисних життєвих уроків і достатньо гумору, щоб батьки не заснули раніше за дітей.

Adv

популярні відео

"Лише уві сні", 2025

IMDb: 6,5

Стіві та її молодший брат Елліот вирушають у фантастичний світ сновидінь, щоб знайти чарівного Пана Дрімоту. Діти сподіваються, що він виконає їхнє найзаповітніше бажання – поверне гармонію в родину. Але світ снів має власні правила, і не всі вони приємні.

Чому варто подивитися: барвиста анімація, кумедні персонажі та зворушлива історія про сімейні стосунки. Мультфільм ненав'язливо нагадує, що ідеальних родин не існує. Навіть якщо дуже попросити чарівника.



"Лише уві сні": дивитись трейлер

"Поганці 2", 2025

IMDb: 7,0

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Колишня банда професійних злочинців намагається стати законослухняними громадянами. Щоправда, репутацію виправити складніше, ніж пограбувати банк. А тут ще й з'являється команда небезпечних злочинниць, яка змушує героїв повернутися до старих звичок.

Реклама

Чому варто подивитися: шалені погоні, дотепні жарти та харизматичні персонажі. Ідеальний варіант для родини, яка любить екшн, але поки не готова знайомити дітей із фільмами Тарантіно.



"Поганці 2": дивитись трейлер

"Місія "Звіропотяг", 2025

IMDb: 6,1

Швидкісний потяг із домашніми улюбленцями несподівано опиняється під контролем підступного борсука. Тварини залишаються без господарів і змушені самостійно рятуватися від катастрофи. Очолити незвичайну рятувальну операцію доведеться хитрому єноту Соколу та поліцейському псу Рексу.

Чому варто подивитися: динамічна пригода з кумедними тваринами, несподіваними поворотами та командною роботою. Особливо сподобається маленьким шанувальникам чотирилапих героїв.



"Місія "Звіропотяг": дивитись трейлер

"Тафіті. Крізь пустелю", 2025

IMDb: 6,1

Маленький сурикат Тафіті вирушає через небезпечну пустелю, щоб знайти чарівну квітку, здатну врятувати його дідуся. До подорожі приєднується добродушне поросятко Бристлз, хоча Тафіті зовсім не планував заводити друзів.

Реклама

Чому варто подивитися: тепла історія про дружбу, сміливість і подолання упереджень. А ще це можливість пояснити дітям, що навіть найменший герой здатен на великі вчинки. Особливо якщо поруч є вірний друг.



"Тафіті. Крізь пустелю": дивитись трейлер

"Цар царів", 2025

IMDb: 6,8

Письменник Чарльз Діккенс розповідає своєму синові історію Ісуса Христа. Завдяки дитячій уяві біблійні події оживають, перетворюючись на масштабну анімаційну подорож, сповнену чудес, випробувань і важливих відкриттів.

Чому варто подивитися: зворушлива історія про віру, любов, співчуття та прощення. Мультфільм підійде для спокійного сімейного вечора й може стати приводом поговорити з дітьми про важливі цінності.



"Цар царів": дивитись трейлер

Ну і ще одна добірка для всієї родини. Буде цікаво.