24 Канал расскажет о лучших сериалах, которые подарят бурю эмоций и станут хорошим компаньоном в холодные зимние вечера. От триллеров до драм – эти ленты подарят увлекательное путешествие.

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"Клан Сопрано"

Количество серий: 86

Количество сезонов: 6

Сериал рассказывает о жизни главы американской мафии Тони Сопрано. Он постоянно в стрессе – на работе должен разбираться с врагами, но и дома должен решать конфликты. Лента разворачивается в медленном темпе, здесь много деталей, что помогает максимально погрузиться в атмосферу мафиозного клана.

"Клан Сопрано": смотрите трейлер онлайн

"Отчаянные домохозяйки"

Количество серий: 180

Количество сезонов: 8

Американский пригород с опрятными домами, подстриженными газонами живет своей жизнью. Кто-то здесь скрывает свое темное прошлое, а кто-то ищет душевного покоя. В городке множество интриг и загадок, интересных человеческих историй. А разбираются в них местные "отчаянные домохозяйки".

"Отчаянные домохозяйки": смотрите трейлер онлайн

"Во все тяжкие"

Количество серий: 62

Количество сезонов: 5

Учитель химии Уолтер Уайт внезапно узнает, что у него рак. Чтобы обеспечить свою семью, он решает пойти на риск. Так мужчина становится опаснейшим наркобароном. Сериал показывает перевоплощение Уолтера и трансформацию его личности и характера.

"Во все тяжкие": смотрите трейлер онлайн