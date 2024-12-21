24 Канал розповість про найкращі серіали, які подарують бурю емоцій та стануть хорошим компаньйоном у холодні зимові вечори. Від трилерів до драм – ці стрічки подарують захопливу подорож.

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"Клан Сопрано"

Кількість серій: 86

Кількість сезонів: 6

Серіал розповідає про життя голови американської мафії Тоні Сопрано. Він постійно в стресі – на роботі мусить розбиратися з ворогами, але й вдома повинен вирішувати конфлікти. Стрічка розгортається у повільному темпі, тут багато деталей, що допомагає максимально зануритися в атмосферу мафіозного клану.

"Клан Сопрано": дивіться трейлер онлайн

"Відчайдушні домогосподарки"

Кількість серій: 180

Кількість сезонів: 8

Американське передмістя з охайними будинками, підстриженими газонами живе своїм життям. Хтось тут приховує своє темне минуле, а хтось шукає душевного спокою. У містечку безліч інтриг та загадок, цікавих людських історій. А розбираються в них місцеві "відчайдушні домогосподарки".

"Відчайдушні домогосподарки": дивіться трейлер онлайн

"Пуститися берега"

Кількість серій: 62

Кількість сезонів: 5

Вчитель хімії Волтер Вайт раптово дізнається, що в нього рак. Щоб забезпечити свою сім'ю, він вирішує піти на ризик. Так чоловік стає найнебезпечнішим наркобароном. Серіал показує перевтілення Волтера та трансформацію його особистості та характеру.

"Пуститися берега": дивіться трейлер онлайн