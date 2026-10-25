Новые сериалы на вечер, от которых невозможно оторваться: 5 увлекательных историй
У хорошего сериала есть один побочный эффект: обещаешь себе посмотреть всего одну серию, а потом отменяешь все планы на вечер. Особенно когда на экране Том Харди разбирается с мафией, а Гэри Олдман спасает британскую разведку от ее же сотрудников.
"24 Канал" собрал пять захватывающих сериалов, которые стоит добавить в свой список просмотра. Здесь найдется все: от украинских приключенческих комедий до мрачных детективов и криминальных драм.
"АТП Перевозчики", 2025–2026
Жанр: комедия, приключения, детектив.
Двое водителей, Артем Горбач и Семен Зозуля, перевозят грузы по Украине и постоянно попадают в неприятности. Вместо спокойных рейсов – встречи с грабителями, киллерами и наркодилерами. Во втором сезоне напарникам придется еще и спасать родную компанию от коварного конкурента. Словом, обычные рабочие будни, только без малейшего шанса заскучать.
Актеры: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзар, Дмитрий Суржиков.
Где смотреть: второй сезон стартует 26 октября в 20:00 на ICTV2, первый доступен на YouTube.
"АТП Перевозчики": смотреть трейлер
"К востоку от Эдема", 2026
Жанр: историческая, психологическая драма.
Новая экранизация романа Джона Стейнбека рассказывает о загадочной Кэти Эймс, которая разрушает отношения двух братьев. Героиня Флоренс Пью – далеко не милая красавица, мечтающая о большой любви. Наоборот, она способна превратить жизнь окружающих в настоящий ад. И самое интересное, что наблюдать за этим невероятно увлекательно.
В ролях: Флоренс Пью, Кристофер Эбботт, Майк Файст.
Где смотреть: Netflix, все 7 серий уже доступны.
"К востоку от Эдема": смотреть трейлер
"Ноктюрн", 2026
Жанр: криминальный триллер, детектив.
Детектив Джон Линн переезжает в маленький городок, надеясь на спокойную жизнь. Но, как это принято в хороших триллерах, покой заканчивается еще до того, как герой успел распаковать чемоданы. Серийный убийца, пропавшие люди и опасное расследование быстро превращают городек в место, из которого хочется сбежать.
В ролях: Лиев Шрайбер, Зази Битц, Стивен Грэм.
Где смотреть: Apple TV, премьера 30 октября.
"Ноктюрн": смотреть трейлер
"Медленные лошади", 2022–2026
Жанр: шпионский триллер, черная комедия.
В центре сюжета – команда британских спецагентов, которых за профессиональные провалы отправили в своеобразный отдел неудачников. Возглавляет их Джексон Лэмб – гениальный шпион с ужасными манерами. И пока элитные агенты МИ-5 регулярно допускают ошибки, именно этим неудачникам приходится спасать страну.
Актеры: Гэри Олдман, Джек Лоуден, Кристин Скотт Томас.
Где смотреть: Apple TV, доступно 6 сезонов.
"Медленные лошади": смотреть трейлер
"Земля гангстеров", 2025–2026
Жанр: криминальная драма, триллер.
Том Харди играет Гарри да Соузу – человека, который решает самые опасные проблемы криминальной семьи Харриганов. А проблем у них хватает: предательства, войны с конкурентами и семейные ссоры, которые обычно заканчиваются перестрелками. Во втором сезоне борьба за власть становится еще более ожесточенной.
Актеры: Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн.
Где смотреть: Paramount+, второй сезон выходит с 18 сентября 2026 года.
"Земля гангстеров": смотреть трейлер
У нас для вас есть еще подборка сериалов на вечер, которые будут не менее интересными.