Если хочется именно такого кино – с психологическими играми, жуткими секретами и сюжетами, где лучше не доверять даже собственной интуиции, то вот эти триллеры на вечер, которые 24 Канал собрал в подборку, прекрасно справятся с задачей испортить вам спокойный вечер.

"Беги"

Жанр: триллер, ужасы, детектив, драма

IMDb: 6,7

На первый взгляд, у Хлои все более-менее нормально. Ну, если не считать инвалидную коляску, постоянный прием лекарств, домашнее обучение и маму, которая контролирует буквально каждый ее шаг. Забота уровня "я просто волнуюсь", которая постепенно начинает выглядеть немного… слишком заботливой.

Когда девушка замечает странные детали в своей жизни, она начинает подозревать, что мать скрывает от нее что-то очень серьезное. И тут материнская гиперопека вдруг перестает казаться милой.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 88% положительных рецензий. Критики отмечали сильную актерскую игру и умение фильма постепенно наращивать напряжение, даже если сама история не всегда изобретает велосипед.

"Беги": смотреть трейлер

"Визит"

Жанр: ужасы, триллер, детектив, псевдодокументалистика

IMDb: 6,3

Двое детей едут на ферму к бабушке и дедушке, которых практически не знают. Казалось бы, обычная семейная поездка: домашняя еда, разговоры о жизни, немного ностальгии.

Но очень скоро дети замечают, что с их родственниками что-то не так. Они ведут себя все страннее, а ночные прогулки по дому и странные правила превращают милую семейную встречу в ситуацию, из которой хочется вызвать не такси, а полицию.

Что говорят критики: фильм получил 68% на Rotten Tomatoes, то есть это далеко не бесспорный шедевр, но и провалом его назвать сложно.

"Визит": смотреть трейлер

"Поиск"

Жанр: детектив, триллер, драма

IMDb: 7,6

Шестнадцатилетняя Марго пропадает без вести. Полиция начинает расследование, но отец девушки понимает, что, возможно, знает о дочери гораздо меньше, чем ему казалось.

Тогда он открывает ее ноутбук – и начинает искать ответы в переписке, социальных сетях, фотографиях и цифровых следах. То есть делает то, что сегодня потенциально может сделать любой отец, если ребенок оставил браузер открытым.

Особенность "Поиска" в том, что весь фильм фактически разворачивается на экранах компьютеров, смартфонов и других устройств. И, как ни странно, это не раздражает, а работает.

Что говорят критики: 92% на Rotten Tomatoes, а Metacritic дает 71/100 и определяет реакцию критиков как в целом положительную. Rotten Tomatoes отдельно отмечает оригинальную подачу и ярких персонажей, а критики называли фильм гораздо более содержательным, чем просто очередной технологический трюк.

"Поиск": смотреть трейлер

"Ребенок тьмы"

Жанр: психологический хоррор, триллер, детектив

IMDb: 7,0

Супруги, пережившие потерю ребенка, решают усыновить девятилетнюю Эстер. Девочка кажется милой, воспитанной и в целом идеальным вариантом для семьи, которая хочет начать новую жизнь.

Но очень скоро Кейт, мать семьи, начинает замечать, что за ангельской внешностью Эстер скрывается что-то гораздо более мрачное. И чем больше она пытается разобраться, тем очевиднее становится: этот ребенок – совсем не тот, за кого себя выдает.

Что говорят критики: 59% на Rotten Tomatoes, а комментарии сводятся к тому, что у фильма интересная завязка, черный юмор и удачные страшные моменты.



"Ребенок тьмы": смотреть трейлер

"Другие"

Жанр: психологический хоррор, триллер, мистика

IMDb: 7,6

1945 год. Грейс живет с двумя детьми в огромном старом доме на острове. У детей редкое заболевание, из-за которого они не могут находиться на солнце, поэтому дом постоянно погружен в полумрак.

Со временем дочь начинает говорить, что видит в доме других людей. Грейс сначала списывает все на детские фантазии, но странные звуки, загадочные события и поведение новых слуг постепенно заставляют ее задуматься: возможно, в этом доме действительно кто-то есть.

И вот здесь начинается тот тип хоррора, где не нужно, чтобы что-то выпрыгивало из шкафа каждые пять минут.

Что говорят критики: 85% на Rotten Tomatoes, а в комментариях особенно подчеркивается, почему фильму вовсе не нужны дорогие спецэффекты, чтобы быть жутким.



"Другие": смотреть трейлер

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