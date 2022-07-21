На Западе иранский 62-летний кинорежиссер Джафар Панаги – один из самых известных. На прошлой неделе его незаконно задержали в Тегеране, а теперь известно о том, что ему предстоит отбыть тюремный шестилетний срок по приговору, который ему вынесли еще в 2010 году.

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В Иране приговорили кинорежиссера Джафара Панаги к шести годам заключения

Стоит отметить, что в 2010 году он был арестован из-за поддержки протестов против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада на пост президента страны. Затем он был признан виновным в "пропаганде против системы" и приговорен к шести годам тюрьмы. Кроме того, запретили снимать фильмы, писать сценарии, давать интервью и уезжать из страны на 20 лет. Два месяца Панаги был в тюрьме, а затем был освобожден под залог.

Несмотря на запрет на профессию, он пытался работать и жить в Иране.

На прошлой неделе он посетил прокуратуру Тегерана, чтобы узнать, как обстоят дела у его коллеги – известного иранского режиссера Мохаммада Расулофа, которого задержали за письмо против ареста деятелей культуры и в поддержку уличных протестов после обрушения здания гостиницы в Абадане. Тогда же Панаги отправили в тюрьму Эвин в пригороде Тегерана, где находятся политзаключенные страны.

Справка. Джафар Панаги – сценарист и режиссер, один из известнейших представителей "новой волны" иранского кинематографа. За свою карьеру получил немало международных наград. В частности, в 2000 году стал обладателем "Золотого льва" в Венеции, а в 2018 году получил приз на Каннском кинофестивале за фильм "Три человека".



К тому же в 2012 году удостоен премии имени Сахарова, которую ежегодно вручают в Европарламенте людям, внесшим "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека".

США и Франция осудили арест художников

Как сообщает AFP, США и Франция призвали к немедленному освобождению политических заключенных в Иране и осудили арест художников в стране.

Мы призываем иранские власти немедленно уволить всех представителей СМИ, активистов и мирных участников протестов, незаконно находящихся под стражей,

– заявили в Госдепартаменте США.

В частности Франция обратилась к правительству Ирана с призывом "немедленно уволить иранских режиссеров и других общественных деятелей, борющихся за свободу слова в своей стране".

Кроме этого, Каннский кинофестиваль осудил аресты Панаги и Расулофа, а также "волну репрессий" в отношении деятелей культуры.