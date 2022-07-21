На Западе иранский 62-летний кинорежиссер Джафар Панаги – один из самых известных. На прошлой неделе его незаконно задержали в Тегеране, а теперь известно о том, что ему предстоит отбыть тюремный шестилетний срок по приговору, который ему вынесли еще в 2010 году.
Читайте также Во время съемок сериала "Закон и порядок" застрелили мужчину: детали трагедии
В Иране приговорили кинорежиссера Джафара Панаги к шести годам заключения
Стоит отметить, что в 2010 году он был арестован из-за поддержки протестов против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада на пост президента страны. Затем он был признан виновным в "пропаганде против системы" и приговорен к шести годам тюрьмы. Кроме того, запретили снимать фильмы, писать сценарии, давать интервью и уезжать из страны на 20 лет. Два месяца Панаги был в тюрьме, а затем был освобожден под залог.
Несмотря на запрет на профессию, он пытался работать и жить в Иране.
На прошлой неделе он посетил прокуратуру Тегерана, чтобы узнать, как обстоят дела у его коллеги – известного иранского режиссера Мохаммада Расулофа, которого задержали за письмо против ареста деятелей культуры и в поддержку уличных протестов после обрушения здания гостиницы в Абадане. Тогда же Панаги отправили в тюрьму Эвин в пригороде Тегерана, где находятся политзаключенные страны.
США и Франция осудили арест художников
Как сообщает AFP, США и Франция призвали к немедленному освобождению политических заключенных в Иране и осудили арест художников в стране.
Мы призываем иранские власти немедленно уволить всех представителей СМИ, активистов и мирных участников протестов, незаконно находящихся под стражей,
– заявили в Госдепартаменте США.
В частности Франция обратилась к правительству Ирана с призывом "немедленно уволить иранских режиссеров и других общественных деятелей, борющихся за свободу слова в своей стране".
Кроме этого, Каннский кинофестиваль осудил аресты Панаги и Расулофа, а также "волну репрессий" в отношении деятелей культуры.