На Заході іранський 62-річний кінорежисер Джафар Панагі – один із найвідоміших. Минулого тижня його незаконно затримали в Тегерані, а тепер відомо про те, що він має відбути тюремний шестирічний термін за вироком, який йому винесли ще у 2010 році.

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В Ірані засудили кінорежисера Джафара Панагі до шести років ув’язнення

Варто зазначити, що у 2010 році його заарештували через підтримку протестів проти переобрання Махмуда Ахмадінеджада на пост президента країни. Потім його визнали винним у "пропаганді проти системи" і засудили до шести років в’язниці. Крім цього, заборонили знімати фільми, писати сценарії, давати інтерв’ю та виїжджати з країни на 20 років. Два місяці Панагі був у в’язниці, а потім його звільнили під заставу.

Попри заборону професії, він намагався працювати та жити в Ірані.

Минулого тижня він навідався до прокуратури Тегерана, аби дізнатися, як справи у його колеги – відомого іранського режисера Мохаммада Расулофа, якого затримали за лист проти арешту діячів культури та на підтримку вуличних протестів після обвалення будівлі готелю в Абадані. Тоді ж Панагі відправили до в'язниці Евін у передмісті Тегерана, де перебувають політв'язні країни.

Довідка. Джафар Панагі – сценарист та режисер, один із найвідоміших представників "нової хвилі" іранського кінематографа. За свою кар’єру отримав чимало міжнародних нагород. Зокрема у 2000 році став володарем "Золотого лева" у Венеції, а у 2018 році отримав приз на Каннському кінофестивалі за фільм "Три особи".



До того ж у 2012 році ушанований премією імені Сахарова, яку щорічно вручають у Європарламенті людям, які зробили "виключний внесок у боротьбу за свободу думки та права людини".

США та Франція засудили арешт митців

Як повідомляє AFP, США та Франція закликали до негайного звільнення політичних в'язнів в Ірані та засудили арешт митців у країні.

Ми закликаємо іранську владу негайно звільнити всіх представників ЗМІ, активістів та мирних учасників протестів, які незаконно перебувають під вартою,

– заявили у Держдепартаменті США.

Зокрема Франція звернулася до уряду Ірану із закликом "негайно звільнити іранських режисерів та інших громадських діячів, які виборюють свободу слова у своїй країні".

Крім цього, Каннський кінофестиваль засудив арешти Панагі та Расулофа, а також "хвилю репресій" щодо діячів культури.