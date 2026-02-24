Она умерла в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала редкая форма злокачественной опухоли – лимфома головного мозга. Об этом сообщила ее дочь, Александра Афанасьева-Шевчук, на своей странице в инстаграме.
Какова причина смерти Ирины Шевчук?
В последние годы Ирина Шевчук боролась с болезнью, однако после трех лет лечения недуг преодолеть не смогла.
Дочь актрисы, сообщая о потере, попросила прощения у матери за то, что не смогла ей помочь, а также поблагодарила врачей, которые все это время были на связи и поддерживали семью.
Что известно об Ирине Шевчук и ее гражданской позиции?
- Ирина Шевчук родилась в России, однако в детстве вместе с родителями переехала в Киев.
- Именно в украинской столице прошли ее детские и юношеские годы, а также состоялся дебют в кино – в фильме "Повесть о чекисте".
- Впоследствии она решила получать актерское образование в России и продолжила карьеру, снимаясь как в украинских, так и в российских лентах.
- После начала полномасштабной войны в Украине актриса заняла пророссийскую позицию: поддерживала действия Путина и в интервью называла войну "освобождением". Об этом сообщило украинское издание Telegraf.
- Она также заявляла, что современная Украина стала для нее чужой, и обвиняла украинскую власть в предательстве.
- Из-за такой позиции Ирина Шевчук стала фигуранткой базы Миротворец, а против нее были введены санкции.