Она умерла в возрасте 74 лет. Причиной смерти стала редкая форма злокачественной опухоли – лимфома головного мозга. Об этом сообщила ее дочь, Александра Афанасьева-Шевчук, на своей странице в инстаграме.

Какова причина смерти Ирины Шевчук?

В последние годы Ирина Шевчук боролась с болезнью, однако после трех лет лечения недуг преодолеть не смогла.

Дочь актрисы, сообщая о потере, попросила прощения у матери за то, что не смогла ей помочь, а также поблагодарила врачей, которые все это время были на связи и поддерживали семью.

Что известно об Ирине Шевчук и ее гражданской позиции?