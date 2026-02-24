Вона померла у віці 74 років. Причиною смерті стала рідкісна форма злоякісної пухлини – лімфома головного мозку. Про це повідомила її донька, Олександра Афанасьєва-Шевчук, на своїй сторінці в інстаграмі.

Яка причина смерті Ірини Шевчук?

Упродовж останніх років Ірина Шевчук боролася з хворобою, однак після трьох років лікування недугу подолати не змогла.

Донька акторки, повідомляючи про втрату, попросила вибачення в матері за те, що не змогла їй допомогти, а також подякувала лікарям, які весь цей час були на зв'язку та підтримували родину.

Що відомо про Ірину Шевчук та її громадянську позицію?