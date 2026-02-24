Вона померла у віці 74 років. Причиною смерті стала рідкісна форма злоякісної пухлини – лімфома головного мозку. Про це повідомила її донька, Олександра Афанасьєва-Шевчук, на своїй сторінці в інстаграмі.

Рекомендуємо Зірка "Володаря перснів" зворушив мережу прочитанням поезії українського ветерана

Яка причина смерті Ірини Шевчук?

Упродовж останніх років Ірина Шевчук боролася з хворобою, однак після трьох років лікування недугу подолати не змогла.

Донька акторки, повідомляючи про втрату, попросила вибачення в матері за те, що не змогла їй допомогти, а також подякувала лікарям, які весь цей час були на зв'язку та підтримували родину.

Що відомо про Ірину Шевчук та її громадянську позицію?

  • Ірина Шевчук народилася в Росії, однак у дитинстві разом із батьками переїхала до Києва.
  • Саме в українській столиці минули її дитячі та юнацькі роки, а також відбувся дебют у кіно – у фільмі "Повість про чекіста".
  • Згодом вона вирішила здобувати акторську освіту в Росії та продовжила кар'єру, знімаючись як в українських, так і в російських стрічках.
  • Після початку повномасштабної війни в Україні акторка зайняла проросійську позицію: підтримувала дії Путіна та в інтерв'ю називала війну "визволенням". Про це повідомило українське видання Telegraf.
  • Вона також заявляла, що сучасна Україна стала для неї чужою, і звинувачувала українську владу у зраді.
  • Через таку позицію Ірина Шевчук стала фігуранткою бази Миротворець, а проти неї були запроваджені санкції.