Украинская актриса Ирина Токарчук умерла 25 января от сердечного приступа. Вспоминаем лучшие фильмы и сериалы с ее участием.

Источник: Kino 24

Умерла Ирина Токарчук: причина

Ирина Токарчук умерла в Одессе от сердечного приступа. На время смерти знаменитой украинке был 61 год. По данным местных СМИ, сердце Ирины Токарчук остановилось до приезда медиков, поэтому врачам не удалось ее спасти. Когда состоится прощание со звездой театра и кино – пока неизвестно.

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Фильмография Ирины Токарчук

То, что актерство было призванием Ирины Токарчук, было понятно еще в школьном возрасте. Получив аттестат, украинка продолжила обучение в престижном Государственном институте театрального искусства в Москве. После этого дипломированная актриса начала покорять сцену одесского театра, каждый раз поражая зрителей блестящей игрой.

Но не меньший успех Ирина Токарчук имела в кинематографе. Даже эпизодические роли актрисы привлекали внимание киноманов, а ее ролями в "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу" невозможно было не восхищаться.

Журналисты 24 канала подобрали 5 фильмов и сериалов Ирины Токарчук, которые уже успели оценить ее поклонники.

"Одесский подкидыш" (2017)

Комедию "Одесский подкидыш" сняли по одноименной пьесе, поэтому у зрителей сложится впечатление, что они находятся на спектакле. Лента расскажет о 70-летнем художнике Пинхусе, который мечтает иметь внуков. Но для этого надо иметь взрослого отпрыска. Из детского дома к Пинхусу отправляют Аркашу, который только вышел из колонии и работает там кочегаром, с чего и начинаются приключения главных героев.

"Одесский подкидыш": смотрите трейлер

"Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011)

Появилась Ирина Токарчук и в украинско-российском сериале "Жизнь и приключения Мишки Япончика", снятом по реальным событиям. Лента рассказывает об Одесском короле воров, который придумывал особые схемы ограбления и каждый раз удивлял своей изобретательностью. Сериал напоминает известную "Анку с Молдаванки", в которой также сыграла Ирина Токарчук.



Ирина Токарчук в сериале "Жизнь и приключения Мишки Япончика" / Фото Кинориум

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"Михайлюки" (2004)

Короткометражная комедия "Михайлюки" расскажет о россиянине, который приезжает в украинское село. В фильме Ирина Токарчук сыграла одну из главных ролей.



Ирина Токарчук в фильме "Михайлюки" / Фото Кинориум

"Астенический синдром" (1989)

Советский фильм "Астенический синдром" состоит из 2 новелл. Одна из них рассказывает о женщине, которая потеряла мужа и находится на грани нервного срыва. Не одна она нуждается в помощи: во второй новелле покажут мужчину с астеническим синдромом, из-за которого он засыпает в нетипичных местах. Попав в клинику для душевнобольных, главные герои понимают, что на самом деле в госпитале находятся люди, которые являются не менее больны тех, кого можно просто встретить на улице.

"Одиноким предоставляется общежитие" (1984)

Эпизодическую роль Ирина Токарчук получила и в известной советской комедии "Одиноким предоставляется общежитие". Фильм рассказывает о Вере Голубевой, которая в свободное время работает свахой. К этому делу женщина подходит с креативностью, а потому подает объявления о своих клиентах, устраивает встречи и делает все, чтобы каждый нашел свою пару. Но саму Веру также ждет судьбоносная встреча.

Фильмы и сериалы Ирины Токарчук: список