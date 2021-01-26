Українська актриса Ірина Токарчук померла 25 січня від серцевого нападу. Згадуємо найкращі фільми та серіали за її участю.

Джерело: Kino 24

Померла Ірина Токарчук: причина

Ірина Токарчук померла в Одесі від серцевого нападу. На час смерті знаменитій українці був 61 рік. За даними місцевих ЗМІ, серце Ірини Токарчук зупинилось до приїзду медиків, тому лікарям не вдалось її врятувати. Коли відбудеться прощання із зіркою театру та кіно – наразі невідомо.

Читайте також Померла одеська акторка Ірина Токарчук: причина смерті

Фільмографія Ірини Токарчук

Те, що акторство було покликанням Ірини Токарчук, було зрозуміло ще у шкільному віці. Отримавши атестат, українка продовжила навчання у престижному Державному інституті театрального мистецтва в Москві. Після цього дипломована актриса почала підкорювати сцену одеського театру, щоразу вражаючи глядачів неперевершеною грою.

Та не менший успіх Ірина Токарчук мала в кінематографі. Навіть епізодичні ролі актриси привертали увагу кіноманів, а її ролями у "Джентльмен-шоу" та "Маски-шоу" неможливо було не захоплюватись.

Журналісти 24 каналу підібрали 5 фільмів та серіалів Ірини Токарчук, які вже встигли оцінити її прихильники.

" Одеський підкид ько" (2017)

Комедію "Одеський підкидько" зняли за однойменною п'єсою, відтак у глядачів складеться враження, що вони перебувають на спектаклі. Стрічка розкаже про 70-річного художника Пінхуса, який мріє мати внуків. Та для цього треба мати дорослого нащадка. З дитячого будинку до Пінхуса відправляють Аркашу, який тільки вийшов з колонії і працює там кочегаром, з чого і починаються пригоди головних героїв.

"Одеський підкидько": дивіться трейлер

"Життя і пригоди Мішки Япончика" (2011)

З'явилась Ірина Токарчук і в українсько-російському серіалі "Життя і пригоди Мішки Япончика", знятому за реальними подіями. Стрічка розповіла про одеського короля злодіїв, який вигадував особливі схеми пограбування та щоразу дивував своєю винахідливістю. Серіал нагадує відому "Анку з Молдаванки", в якій також зіграла Ірина Токарчук.



Ірина Токарчук у серіалі "Життя і пригоди Мішки Япончика" / Фото Кіноріум

​Дивіться також Особливі фільми Мартіна Скорсезе, без яких неможливо уявити кінематограф

"Михайлюки" (2004)

Короткометражна комедія "Михайлюки" розповість про росіянина, який приїжджає в українське село. У фільмі Ірина Токарчук зіграла одну з головних ролей.



Ірина Токарчук у фільмі "Михайлюки" / Фото Кіноріум

"Астенічний синдром" (1989)

Радянський фільм "Астетичний синдром" складається з 2 новел. Одна з них розповідає про жінку, яка втратила чоловіка та перебуває на межі нервового зриву. Не одна вона потребує допомоги: у другій новелі покажуть чоловіка з астенічним синдромом, через який він засинає у нетипових місцях. Потрапивши до клініки для психічнохворих, головні герої розуміють, що насправді в шпиталі перебувають люди, які є не менш хворими за тих, кого можна просто зустріти на вулиці.

"Самотнім надається гуртожиток" (1984)

Епізодичну роль Ірина Токарчук отримала і у відомій радянській комедії "Самотнім надається гуртожиток". Фільм розповідає про Віру Голубєву, яка у вільний час працює свахою. До цієї справи жінка підходить з креативністю, а тому подає оголошення про своїх клієнтів, влаштовує зустрічі та робить все, аби кожен знайшов свою пару. Та на саму Віру також чекає доленосна зустріч.

Фільми і серіали Ірини Токарчук: список