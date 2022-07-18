О съемках фильма рассказал Дмитрий Кулеба в телеграме. Она будет называться "ZЛО" и будет состоять из трех частей.

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В Ирпене снимают фильм о полномасштабном вторжении россиян

Как сообщил Кулеба, съемочная группа вместе с ним прошлась одним из самых разрушенных жилых массивов Ирпеня.

В фильме он вспомнил, как утром 24 февраля взял трубку и услышал на фоне разговора взрывы. "Тогда мне сообщили, что по всей линии границы происходят боевые столкновения. Заходившие со стороны белорусы силы в несколько раз превышали наши. В 05:30 я прибыл на рабочее место, где находился до середины марта – это был один тяжелый долгий день ", – дополнил он.

Также он упомянул о визитах зарубежных делегаций, посещающих руины городов Киевщины, начиная с апреля этого года, сразу после деоккупации области.

Сейчас Киевщина освобождена от рашистов, однако Украина продолжает сражение с оккупантами. Верю, что мы победим. Все будет Украина!

– написал Дмитрий Кулеба.

Фильм "ZЛО" съемки в Ирпене / Фото с телеграму Дмитрия Кулебы

Какие фильмы снимают в Украине после 24 февраля

"ZЛО" – это один из документальных лент, снимающих о войне России против Украины. Напомним, недавно Генштаб анонсировал короткометражный фильм, в котором покажут две зеркальные ситуации: телефонный разговор российского солдата с матерью и воина ВСУ, тоже общающегося со своей мамой.

К тому же о первом месяце войны расскажет картина "Наперекор всему" (Against All Odds). Творческая команда сообщила, в ленте говорится, как Украине удалось не только сорвать "блицкриг" от "второй армии мира", которая превосходит украинскую по количеству и силе, но и нанести агрессору существенное поражение под Киевом.

А команда проекта "День, когда я встретил Спайдермена", нашла ресурсы, возможности и занялась производством художественной ленты о мальчике из Бучи.

Кроме того, Эктор Хименес-Браво стал режиссером фильма о борьбе украинцев с войной на кулинарном фронте. Все средства по показам пойдут на нужды ВСУ.