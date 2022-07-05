Рабочее название фильма – "Наперекор всему" (Against All Odds). Творческая команда сообщила, в ленте говорится, как Украине удалось не только сорвать "блицкриг" от второй армии мира, которая превосходит украинскую по количеству и силе, но и нанести агрессору существенное поражение под Киевом.

Читайте также "Плохие дороги" – в Голливуде, "Носорог" – лучший в Польше: успехи наших фильмов за рубежом

В Украине снимают фильм о войне России против Украины

По словам продюсеров, будут компьютерные карты Украины. Они помогут зрителю погрузиться в первые недели российского вторжения и украинского сопротивления. Участники боев будут говорить своими словами. Режиссером выступит Артем Литвиненко – известный по сериалу "Нюхач".

Многие уже забыли первые дни войны, когда эксперты давали Украине 72 часа в капитуляцию. Почему они ошибались? Как мы устояли? Ведущие мировые эксперты переоценивали "вторую армию мира"? Не оценили ли украинцев? Мы хотим разобраться,

– прокомментировал Игорь Сторчак, соучредитель OUP, основатель Gingers Media.

"Пройдя весь путь российского вторжения с Севера в Киев "вживую", горячими следами, понимаешь, насколько неравными были силы", – сказал режиссер фильма Артем Литвиненко. "Как эта атака была отбита? Какой ценой? Это важные и непростые вопросы, ответы на которые часто поражают. Количество уничтоженного российского вооружения, масштабы боев и разрушений, террор против гражданских. Когда видишь это своими глазами, то складывается картина этой ужасной войны", – дополнил он.

Команда проекта сообщила, что уже завершила съемку первого пула интервью в Европе. В нем приняли участие:

генерал Бен Годжес (Ben Hodges);

экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе;

адмирал сэр Филипп Эндрю Джонс (Philip Jones);

экс-командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании;

генерал Ондрей Фалковский (Andrzej Fałkowski), в прошлом представитель Польши при военном комитете НАТО.

Ранее съемочная группа провела интервью с экс-министром обороны Украины Андреем Загороднюком и нынешним министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Также были сняты материалы с непосредственными участниками острейших боевых действий первой фазы войны.



Съемки документального фильма "Наперекор всему" 2022 год / Коллаж 24 канала, фото OUP Documentary

"Мнение международных военных экспертов, людей с большим военным опытом и авторитетом, позволяет проанализировать действия сторон и найти ответ на вопрос, почему же российский блицкриг провалился, несмотря на огромное военное преимущество армии России в технике и живой силе, и почему всем этот сценарий казался невозможным 24 февраля 2022 года", – вдается в вопрос Артем Литвиненко.

Война изменила все, сломала миллионы жизней, уничтожила множество начинаний. Этот фильм — наш вклад в осмысление происходящего.

– подчеркнул Игорь Сторчак.

Премьера фильма запланирована на осень 2022 года. Трейлер фильма смотрите по ссылке.

Важно Затем мы посмотрим в ваши глаза – Девизоров, Жданов, Витовская щемяще обратились к военным



Постер документального фильма "Наперекор всему" / Фото из фейсбука OUP Documentary