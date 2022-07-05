Робоча назва фільму – "Наперекір усьому" (Against All Odds). Творча команда повідомила, у стрічці йдеться про те, як Україні вдалося не лише зірвати "бліцкриг" від другої армії світу, яка перевершує українську за кількістю і силою, а й завдати агресору суттєвої поразки під Києвом.

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В Україні знімають фільм про війну Росії проти України

За словами продюсерів, будуть комп'ютерні карти України. Вони допоможуть глядачеві зануритися у перші тижні російського вторгнення та українського опору. Учасники боїв говоритимуть своїми словами. Режисером виступить Артем Литвиненко – відомий за серіалом "Нюхач".

Багато хто вже забув перші дні війни, коли експерти давали Україні 72 години на капітуляцію. Чому вони помилялися? Як ми вистояли? Провідні світові експерти переоцінювали "другу армію світу"? Чи недооцінювали українців? Ми хочемо розібратися,

– прокоментував Ігор Сторчак, співзасновник OUP, засновник Gingers Media.

"Пройшовши весь шлях російського вторгнення з Півночі на Київ "наживо", гарячими слідами, розумієш, наскільки нерівними були сили", – сказав режисер фільму Артем Литвиненко. "Як ця атака була відбита? Якою ціною? Це важливі та непрості питання, відповіді на які часто вражають. Кількість знищеного російського озброєння, масштаби боїв і руйнувань, терор проти цивільних. Коли бачиш це на власні очі, то складається картина цієї жахливої ​​війни", – доповнив він.

Команда проєкту повідомила, що вже завершила зйомки першого пулу інтерв’ю у Європі. У ньому взяли участь:

генерал Бен Годжес (Ben Hodges);

ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі;

адмірал сер Філіп Ендрю Джонс (Philip Jones);

екскомандувач Королівського військово-морського флоту Великої Британії;

генерал Ондрей Фалковський (Andrzej Fałkowski), у минулому представник Польщі при військовому комітеті НАТО.

Раніше знімальна група провела інтерв'ю з ексміністром оборони України Андрієм Загороднюком та нинішнім міністром оборони України Олексієм Резніковим. Також були зафільмовані матеріали з безпосередніми учасниками найгостріших бойових дій першої фази війни.



Зйомки документального фільму "Наперекір усьому" 2022 рік / Колаж 24 каналу, фото OUP Documentary

"Думка міжнародних військових експертів, людей з великим воєнним досвідом та авторитетом, дозволяє проаналізувати дії сторін та знайти відповідь на питання, чому ж російський бліцкриг провалився, попри величезну військову перевагу армії Росії у техніці та живій силі, і чому всім цей сценарій здавався неможливим 24 лютого 2022 року", — вдається в питання Артем Литвиненко.

Війна змінила все, зламала мільйони життів, знищила безліч починань. Цей фільм — наш внесок в осмислення того, що відбувається,

– наголосив Ігор Сторчак.

Прем’єра стрічки запланована на осінь 2022 року. Трейлер фільму дивіться за посиланням.

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Постер документального фільму "Наперекір усьому" / Фото з фейсбуку OUP Documentary