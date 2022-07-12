Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врагов. К нашим защитникам присоединяются и деятели культуры, в том числе актеры, режиссеры. На войне они не только защищают, но успевают поработать по профессии.
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Генштаб анонсировал короткометражный фильм о войне
В одном из добровольческих формирований территориальных общин Киевщины сейчас служат преподаватели и выпускники Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Там они выполняют служебные задания и сняли первый короткометражный художественный фильм о войне. Это фильм о войне, снятый в условиях войны! Украинский народ непобедим!
В анонсе ленты отмечено, что в ней показали две зеркальные ситуации: телефонный разговор российского солдата с матерью и воина ВСУ, также общающегося со своей мамой.
Почему между нашим и их народами такая огромная пропасть? Возможно, ответ на этот вопрос заключается в разнице наших отношений с матерями,
– указано в анонсе.
Актеры и режиссеры в ВСУ
- На фронте получил ранения Сергей Филимонов – лидер неформального объединения "Гонор" и главный герой в криминальной драме "Носорог". Олег Сенцов поддержал товарища.
- Олег Сенцов опубликовал новое фото с передовой, где он с полным снаряжением военного и оружием. В письме режиссер объяснил, что война – это не всегда контактные бои или спецоперации.
- Актер Геннадий Попенко вступил в ряды ВСУ и принял присягу.