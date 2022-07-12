Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врагов. К нашим защитникам присоединяются и деятели культуры, в том числе актеры, режиссеры. На войне они не только защищают, но успевают поработать по профессии.

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Генштаб анонсировал короткометражный фильм о войне

В одном из добровольческих формирований территориальных общин Киевщины сейчас служат преподаватели и выпускники Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Там они выполняют служебные задания и сняли первый короткометражный художественный фильм о войне. Это фильм о войне, снятый в условиях войны! Украинский народ непобедим!

В анонсе ленты отмечено, что в ней показали две зеркальные ситуации: телефонный разговор российского солдата с матерью и воина ВСУ, также общающегося со своей мамой.

Почему между нашим и их народами такая огромная пропасть? Возможно, ответ на этот вопрос заключается в разнице наших отношений с матерями,

– указано в анонсе.

Актеры и режиссеры в ВСУ