Збройні Сили України продовжують нищити ворогів. До наших захисників приєднуються й діячі культури, серед яких актори, режисери. На війні вони не лише захищають, а й встигають попрацювати за професією.

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Генштаб анонсував короткометражний фільм про війну

В одному з добровольчих формувань територіальних громад Київщини зараз служать викладачі й випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Там вони виконують службові завдання, а також зняли перший короткометражний художній фільм про війну. Це фільм про війну, який зняли в умовах війни! Український народ непереможний!

В анонсі стрічки зазначено, що в ній показали дві дзеркальні ситуації: телефонну розмову російського солдата з матір'ю та воїна ЗСУ, який також спілкується зі своєю мамою.

Чому між нашим і їхнім народами така величезна прірва? Можливо, відповідь на це питання полягає в різниці наших стосунків з матерями,

– зазначено в анонсі.

Актори та режисери в ЗСУ