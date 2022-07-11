Свіжий випуск "Масяні" отримав назву Санкт-Маріубург. Схоже, це гра слів Санкт-Петербург і Маріуполь, який російські окупанти мало не стерли з лиця землі, а потім взялися наводити там свої порядки.

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Як у "Масяні" Китай розбомбив Санкт-Петербург і Москву

За дивним збігом, китайські війська, які напали на росію, теж бомбардують і Санкт-Маріубург, і Москву, і культурні пам'ятки – Ісаакіївський собор, Палацову площу, стрілку Васильєвського острова. Усе для того, щоб очистити міста від фашистів. Однак замість фашистів під обстріли потрапляють головні герої Масяня та Хрюндель з дітьми.

Через навалу Китаю вони змушені ховатися по підвалах і метро, а в кінці серії Масяня видає: "Вибачте, що мульт вийшов не смішний, але які на хрін веселощі, коли стільки людей гине щодня".

Емпатія – головне людське почуття. Здатність співпереживати. Здатність поставити себе місце іншого. Цей мульт адресований тим, хто з якоїсь жахливої помилки підтримує російсько-українську війну,

– пояснив Олег Куваєв в описі під епізодом.

Масяня. Епізод 162. Санкт-Маріубург: дивіться відео онлайн

Якими був попередній епізод "Масяні" про Україну

У березні вийшов 160-й епізод мультсеріалу – "Вакідзасі", в якому головний герой потрапив до бункера владіміра путіна, залишив йому самурайський меч, і той вчинив самогубство.

"Таке моє розуміння того, що відбувається", – пояснював автор "Масяні" Олег Куваєв. Однак без уваги кремля він не залишився. Ще в березні Роскомнадзор заблокував сайт з мультсеріалом "Масяня".

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