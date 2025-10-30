Він є Народним артистом України та бере участь у великій кількості українських фільмів і серіалів. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання OBOZ.UA Назар розповів, куди вступив його 16-річний син і чи продовжить акторську династію Задніпровських.

Куди вступив син Назара Задніпровського?

За словами актора, його син Михайло цього року закінчив один зі столичних ліцеїв та вступив в Київський національний університет імені Карпенка-Карого. Щоправда, не на акторський факультет, а на управління театральною справою.

Не на акторський факультет, а на спеціальність для майбутніх директорів та адміністраторів. На актора поки що його не тягне. Якщо говорити серйозно, син цілеспрямовано обрав іншу спеціальність, але все ж у театральній сфері,

– зазначив Назар.

І хоча Назар Задніпровський неодноразово зазначав, що мріє, аби син продовжив їхню сімейну акторську династію, він не надто засмучується через інший вибір. Навпаки, жартує, що скоро матиме власного продюсера, адміністратора чи навіть директора. Та водночас не відкидає думки, що в майбутньому Михайло може здобути й акторську освіту.

Хто ще був актором в родині Назара Задніпровського?

Назар Задніпровський народився в Києві у відомій акторській сім'ї.

Він є сином Леся Задніпровського, онуком Михайла Задніпровського та Юлії Ткаченко, а також правнуком Семена Ткаченка.

Тож не дивно, що родина Задніпровських належить до найвідоміших театральних династій України.